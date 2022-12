Para assegurar a qualidade da água distribuída à população de Americana, o DAE (Departamento de Água e Esgoto) realizou aproximadamente 200 mil análises da água em 2022. Os procedimentos são realizados por três laboratórios: físico-químico, bacteriológico e operacional, de forma ininterrupta, 24 horas por dia.

De acordo com o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, o trabalho é realizado na ETA (Estação de Tratamento de Água) e garante que a água fornecida esteja dentro dos parâmetros legais de potabilidade. “Diversos critérios são analisados, como a cor da água, presença de cloro, pH, entre outros. Quando qualquer anomalia é constatada, medidas imediatas corretivas são adotadas”, informou.

São aproximadamente 17 mil análises mensais, além da fiscalização constante da Uvisa (Unidade de Vigilância em Saúde) e da Ares-PCJ, que também regulam os serviços prestados.

A autarquia reforça que esta qualidade é garantida pelo DAE até o hidrômetro da residência ou comércio, sendo de responsabilidade do proprietário do imóvel manter em ordem os encanamentos internos e a caixa d´água limpa, o que deve ser feito no mínimo uma vez por ano.

Todas as informações referentes à qualidade da água são inseridas no site do Sisagua (Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano), do Ministério da Saúde, e os relatórios mensais são publicados no site www.daeamericana.com.br .

Caso o munícipe verifique qualquer alteração na água, deve acionar o DAE para que uma equipe compareça ao endereço. Os canais de atendimento são: telefone 08000 123737, WhatsApp (19) 98100-4714, de segunda a sexta-feira, das 8 às 22 horas; pelo site www.daeamericana.sp.gov.br ou pelo email [email protected]