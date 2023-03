‘Custo zero’ no Campeonato de Futsal 2023

Vai ser custo zero na inscrição

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder autorizou nessa semana a equipe da Secretaria Municipal de Esportes a promoverem o Campeonato Municipal de Futsal 2023. Para essa edição, com uma grande novidade para as equipes: a custo zero de inscrição e arbitragem, que eram cobrados até 2020.

Os jogos devem começar já no próximo dia 23 de março. Denominado Taça “Valentin Martins”, a competição vai contar com até 12 equipes participantes. Valentin Martins é um dos grandes incentivadores do futebol na cidade, tendo sido treinador de diversas categorias do Esporte Clube São José e da própria Prefeitura.

Os interessados podem ser inscrever até o próximo dia 15/03 (ou até completarem as vagas), diretamente na sede da Secretaria de Esportes, que fica no Ginásio Municipal de Esportes do Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500), em horário comercial.

Cada time pode inscrever 15 atletas, sendo três de outras cidades e dois que moram fora, mas trabalham em Nova Odessa. Os jogos acontecerão às terças e quintas-feiras, nos quatro ginásios municipais. A reunião técnica está prevista para o dia 18/03, à noite, no auditório do Paço Municipal.

“Nossa expectativa é que a gente consiga fazer um campeonato muito bem organizado, como foi o Minicampo e o Amador 2022. A oportunidade que o prefeito Leitinho nos deu de isentarmos os times do pagamento das taxas permite uma maior procura e uma maior oportunidade para os nossos munícipes participarem, mesmo aqueles times que não teriam condições financeiras”, comentou o secretário Thiago Gentil.

Para o secretário, que “veio do futsal”, a modalidade é muito importante. “O futsal é uma modalidade muito dinâmica, em que o atleta tem o contato com a bola o tempo todo, então, com certeza, teremos jogadores que vão se destacar e, quem sabe, poderão ganhar uma oportunidade de jogar em competições maiores, como o Campeonato Amador 2023”, acrescentou Gentil.

“Nova Odessa sempre foi muito forte no futsal, e nosso desejo é proporcionar um grande campeonato, como já estamos promovendo no futebol de campo amador da cidade. Fora a homenagem que estamos fazendo ao Valentin Martins, pela história que ele construiu dentro do futebol e do futsal de Nova Odessa”, acrescentou o secretário adjunto José Henrique de Carvalho.

“Promover estas competições é uma forma de incentivarmos a atividade física, o convívio social, o lazer e a saúde da nossa população. Esperamos uma boa adesão por parte das equipes e uma grande competição, para que as torcidas possam assistir a belos espetáculos e muitos gols”, completou o prefeito Leitinho.

