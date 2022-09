A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana divulga a abertura de inscrições para cursos da plataforma Valoriza SP, desenvolvida pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo para a capacitação e troca de conhecimento do setor turístico. Em Americana, são cerca de 230 estabelecimentos comerciais e de serviços ligados à área. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site www.valorizasp.com.br/cursos .

Há cursos nas áreas de Turismo de Experiência Gestão Pública, Turismo de Experiência Cadeia Produtiva, Marketing Turístico Gestão Pública, Inovação e Tecnologia Cadeia Produtiva do Turismo, Marketing Turístico Cadeia Produtiva e Inovação e Tecnologia Gestão Pública do Turismo.

As capacitações são oferecidas à distância por professores especialistas nacionais e internacionais e estão disponíveis para acesso via desktop (computadores de mesa) e mobile (notebooks, celulares, tablets), com emissão de certificados aos participantes. “Esta iniciativa reúne aulas online para gestores públicos e profissionais da cadeia produtiva e incentivamos os empresários da área a aproveitarem esta oportunidade para seguirmos juntos na valorização do turismo em Americana”, declarou a secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria.