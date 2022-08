Estudar é uma das melhores maneiras de conquistar uma boa vaga de emprego. No entanto, um curso superior ou um curso técnico presencial continua um desafio para milhares de brasileiros. Neste cenário, a modalidade de ensino à distância vem se destacando. As projeções apontam que em 2023, o país terá mais alunos matriculados em um curso EAD do que em um presencial, como afirma a pesquisa feita pelo ABMES.

A grande questão é que, atualmente, existem várias maneiras de estudar, aprimorar seus conhecimentos e alavancar sua carreira em menor tempo, como os cursos complementares. Mas, o que são cursos complementares e qual a importância deste tipo de orientação? Confira, neste artigo, essas e outras dúvidas a respeito deste tema. Acompanhe!

O que é um curso complementar

Várias instituições de ensino superior e empresas especializadas na área ministram cursos complementares que são aulas aprofundadas ou intensivas sobre certo tema, área, ferramenta ou profissão. Alguns desses cursos têm como base temas mais rápidos, usados como complemento ou atualização de determinada área e, deste modo, costumam ter duração de 3 a 40 horas. Já em relação ao valor, costumam ser bem variados, conforme a instituição.

Além disso, a popularização da internet fez com que o número de cursos complementares aumentasse. Desta forma, é possível encontrar valores acessíveis assim como cursos de alta qualidade no ambiente virtual. Afinal, este tipo de formação não serve somente para complementar um currículo. Mas também para aprimorar suas habilidades profissionais, te preparar para o mercado de trabalho ou ainda se especializar em alguma área de seu interesse.

4 Benefícios de fazer um curso complementar

Existem muitos motivos que levam uma pessoa a começar um curso complementar. Algumas desejam se aprofundar em determinado tema, outras buscam aperfeiçoamento em algo relevante para sua área e há, ainda, quem faça somente por interesse ou curiosidade. Entretanto, independente do motivo, demonstrar que você é uma pessoa que busca se aperfeiçoar e se manter atualizado pode ser extremamente positivo. Isso porque, segundo uma pesquisa feita pelo Trampos Academy, 21% das pessoas fazem em média 4 cursos por ano.

Isso quer dizer que se você tiver feito ao menos 3 cursos no último ano você já se encontra, no mínimo, em trigésimo lugar em um processo seletivo com 100 candidatos, por exemplo. Vale destacar que isso considera somente a quantidade de cursos. Em outras palavras, quanto mais cursos relacionados ao cargo que você busca, mais á frente você estará nos processos seletivos, já que os recrutadores analisam rapidamente os currículos enviados.

Mas, além de enriquecer os currículos, existem outros benefícios de realizar um curso complementar. Conheça algumas vantagens a seguir.

Soluciona uma dificuldade

Os cursos complementares funcionam para suprir alguma lacuna na aprendizagem sobre algum tema ou assunto que ainda restam dúvidas. Por exemplo, um graduado de marketing pode realizar um curso complementar sobre edição de imagens e assim rever o assunto.

Rápido e Assertivo

Os cursos complementares funcionam como uma maneira rápida para quem busca se atualizar em algum conhecimento específico ou então para quem busca se aprimorar em certo tema.

Embora com pouca duração, apresenta um conteúdo bastante focado, com aulas intensivas sobre um só tema. Desta forma, você consegue se atualizar em assuntos de sua área sem precisar encarar a universidade novamente, levando anos e repetindo certos conteúdos.

Em outras palavras, esse tipo de formação funciona como um recurso para quem busca melhorias em seu desenvolvimento profissional, uma promoção ou até mesmo uma recolocação no mercado de trabalho.

Flexibilidade

Através de cursos online, é possível estudar quando deseja e no seu próprio ritmo, até mesmo pelo celular, garantindo mais agilidade à sua rotina.

Já que nem precisará sair de casa e se dirigir até à instituição. Neste contexto, há cursos de todos os formatos, aqueles que misturam aulas presenciais e à distância, outros com aulas gravadas ou ao vivo, ou ainda inteiramente online.

Custo-benefício

Quando comparados aos cursos superiores ou outras categorias, como técnicos, os cursos complementares apresentam um bom custo-benefício, com valores mais acessíveis. Devido a sua carga horária menor, que vai direto ao ponto.

Deste modo, esta formação apresenta um maior potencial para uma relação de custo-benefícios. Em relação à modalidade online, essa associação fica ainda melhor, contando com mais flexibilidade e redução de custo.

Como escolher um curso complementar?

Em primeiro lugar, é preciso considerar seu objetivo. Para tanto, comece montando um plano de carreira e busque saber quais são as habilidades necessárias para conquistar a vaga ou o cargo que deseja.

Para isso, basta observar as atividades e requisitos que diferentes empresas buscam para este cargo. Então, defina quais serão as habilidades que você precisa aperfeiçoar para se destacar na área que pretende atuar.

Além disso, considere que um curso complementar pode te ajudar, seja qual for o momento que sua carreira profissional se encontra. Afinal, se você acabou de sair da escola, os cursos complementares podem te ajudar a escolher sua profissão.

Por outro lado, se você já se formou, os cursos demonstram que você é um profissional que não parou de se especializar e se mantém atualizado. Sendo assim, uma das características mais buscadas por recrutadores em processo de seleção.

Mas, se mesmo após essa pesquisa continuar em dúvida sobre qual curso fazer. Saiba que existem temas exigidos em diferentes áreas e beneficiam o profissional independente do seu setor, por exemplo, cursos de:

Idiomas;

Liderança e gestão de pessoas;

Informática ou alguma ferramenta tecnológica;

Marketing pessoal;

Administração;

Gestão de projetos;

Contabilidade básica;

Entre outros.



Portanto, prefira cursos online com certificados para comprovar seus conhecimentos e habilidades alcançadas nas áreas que deseja. Assim, além de enriquecer seu currículo, estará valorizando ainda mais sua carreira.