O curso de Formação e Atualização de Guardas Ambientais reuniu, na quinta-feira (9), cerca de 140 participantes, no Centro de Cultura e Lazer (CCL). A aula inaugural do curso abordou os temas Programa Município VerdeAzul e Arborização Urbana, conduzidos pelo engenheiro agrônomo José Walter Figueiredo Silva. A atividade faz parte das ações da Semana de Meio Ambiente de Americana.

“O assunto tratado na aula de hoje no curso foi de suma importância para o desenvolvimento do trabalho ambiental. Ele foca nas pequenas ações que, juntas, acabam por formar uma base sólida no âmbito da Educação Ambiental, que é o principal pilar para a garantia de maior eficácia na efetivação de um desenvolvimento sustentável, base do Programa Município VerdeAzul”, disse o comandante da Guarda Municipal de Americana (GAMA), Marco Aurélio da Silva.

O secretário de Meio Ambiente, Fábio Renato de Oliveira, falou sobre a importância do tema aos guardas ambientais. “Durante a realização do curso serão tratados vários temas para aprimorar o trabalho desenvolvido no município e sensibilizar os participantes sobre a educação ambiental. Parabenizamos à GAMA e ao Grupo de Proteção Ambiental pelo trabalho que executam em prol do meio ambiente. Agradecemos a parceria nesta ação da Semana de Meio Ambiente e a todos que colaboraram”.

O curso será realizado até 27 de setembro, em parceria com a GAMA, Secretaria de Meio Ambiente – Unidade de Educação Ambiental e Academia da GAMA. As aulas vão abordar conhecimentos com aplicabilidade prática, com base nas demandas socioambientais do município, na Matriz Curricular do Ministério da Justiça, na Lei Federal 13022/2014, no Programa Estadual Município Verde Azul e outros eixos que relacionam ao serviço desempenhado pela GAMA, por meio do GPA – Grupo de Proteção Ambiental.

Além de participantes de Americana, a aula inaugural contou com representantes das cidades de Mogi das Cruzes, Piracicaba, São Roque, Valinhos e Elias Fausto.