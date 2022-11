A CPFL Paulista abre, nesta segunda-feira, 14, as inscrições para nova turma mista da Escola de Eletricistas. A capacitação, em parceria com o SENAI, conta com 18 vagas e receberá inscrições até 5 de dezembro por meio do link: https://forms.office.com/r/M8jp83wL1y

As aulas on-line vão de 30 de janeiro a 3 de março. Na sequência, iniciam as aulas práticas, presenciais, com previsão de término em 9 de junho. Nesse período, a capacitação acontece no Centro de Treinamento da CPFL em Campinas, na Rua Piramboia, 20, Jardim do Trevo.

As aulas vão até o junho de 2023

Processo seletivo: É preciso ter no mínimo 19 anos, ensino fundamental completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de categoria B, válida e definitiva, e residir em Campinas, Valinhos, Itatiba e Itapira. Entre junho e setembro, os candidatos passarão por entrevistas/teste psicológico online, teste prático de altura e avaliação médica.

A participação no curso não garante vaga no quadro de colaboradores do Grupo CPFL.

Capacitação e transformação: O projeto Escola de Eletricistas faz parte do pilar Valor Compartilhado do Plano de Sustentabilidade do Grupo CPFL e capacita profissionais para trabalhar na construção de redes elétricas, além deste, outros projetos de transformação social, doações, ações de saúde e segurança também são executadas pela companhia.

Serviço

Inscrições: até 5 de dezembro no QR Code ou https://forms.office.com/r/M8jp83wL1y

Período das aulas: 30/1 a 9/6/2023

Local: Rua Piramboia, 20, Jardim do Trevo. Campinas/SP