Curso de Nutrição da FAM completa 20 anos com prestação de serviço à comunidade. 17 de fevereiro de 2003, ainda no colégio Bandeirantes, atual Instituto Educacional de Americana, a FAM-Faculdade de Americana deu início oficialmente ao curso de Nutrição. Na época uma turma com 42 alunos começou esta história de cuidar de pessoas através da nutrição. A aula inaugural foi realizada no Teatro Paulo Autran.

Nestes 20 anos de história, a FAM já participou da formação profissional de mais de 400 nutricionistas. Alguns deles se reencontraram na noite do dia 15 de fevereiro, para a comemoração da marcante data. Egressos, ex-professores, coordenadores e alunos do curso participaram de um encontro que relembrou momentos históricos do curso.

A coordenadora do curso, Glenys Mabel Córdoba está no comando do curso desde o seu primeiro dia e não segurou a emoção. Mabel é a única coordenadora da história do curso de Nutrição FAM. “Estou super emocionada, são 20 anos de realização, de trabalho ousado, são sonhos feitos realidade, pessoas que estão transformando o mundo pela ciência de nutrição. Dos quase 24 anos de FAM, a Nutrição está há 20 fazendo parte desta história”, disse.

Egressos da primeira turma de nutrição e dos anos seguintes participaram da comemoração da Instituição. Durante a comemoração, uma história que chamou a atenção foi do casal Bruno e Marilene Volpato. Os dois cursaram nutrição na FAM e se conheceram pelos corredores da faculdade por não dividirem a mesma turma. No ano de 2013 eles se casaram e completam neste ano 10 anos de casamento. “A primeira vez que a gente conversou foi aqui na biblioteca, valeu muito a pena fazer a faculdade, a FAM uniu o casal”, brincou Marilene.

Andréia Rissati participou da primeira turma de Nutrição. “Há dois meses acabei dando uma aula aqui de cuidados paliativos e me encantei com a estrutura. Orgulho de reencontrar a professora Mabel, atuo como nutricionista e sou receptora de estágio da Faculdade”, afirmou.

Gustavo Azzolini, diretor geral da FAM, lembrou das ações direcionadas pelo curso à comunidade. O curso de Nutrição, através dos alunos e professores, atende à rede pública de ensino de Americana e Nova Odessa com acompanhamento nutricional do cardápio oferecido aos alunos das escolas destes municípios, além das tradicionais oficinas realizadas na FAM sobre diabetes, alimentação saudável, perda de peso, entre outras. “O curso de Nutrição é muito importante, principalmente pelo trabalho social ao longo destes 20 anos para crianças, adultos e pessoas da melhor idade. É uma honra para nós receber egressos e aqueles que fizeram e fazem parte do curso neste evento comemorativo”, comentou Azzolini.

Números da Nutrição na FAM

O SIA – Serviço Integrado de Atenção, através do curso de Nutrição, realizou apenas no biênio 2021/2022 cerca de 3560 atendimentos. Em 2022 foram 1659 atendimentos. Além destes atendimentos, os alunos de Nutrição também participam de atendimentos em 3 postos de saúde em Americana com 250 pessoas atendidas por semestre. Os atendimentos realizados são todos gratuitos.

