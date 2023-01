Em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, a rede de Supermercados São Vicente está com inscrições abertas, até o dia 8 de janeiro, para o curso gratuito de formação profissional de açougue em Sumaré.

As vagas são direcionadas a pessoas que buscam uma nova oportunidade no mercado de trabalho ou aperfeiçoamento profissional.

Os interessados precisam ter mais de 18 anos, ao menos ensino fundamental incompleto, residir em Nova Odessa, Hortolândia ou Sumaré e enviar o currículo por meio do whatsapp (19) 99616-9933.

Os alunos cursarão mais de 20 horas em aulas teóricas e práticas, aprendendo os principais procedimentos do setor de açougue. Após a conclusão da formação, terão a oportunidade de participar de um processo seletivo para concorrer às vagas da região.

Ao todo, o curso oferece 20 vagas, distribuídas em duas turmas: de manhã – das 8h às 12h – e à tarde de 13h a 17h. As aulas estão previstas para começar no dia 23 de janeiro, na unidade de Sumaré do Arena Atacado, que faz parte da rede São Vicente. A loja fica na Avenida João Argenton, 2001, na Vila Santana, região central.

Mais informações e formulário de inscrição estão disponíveis no site: carreira.svicente.com.br.

Serviço:

Curso Gratuito para Formação Profissional de Açougue

Inscrições: até 8 de janeiro

Vagas: 20

Turmas: manhã (das 8h às 12h) e tarde (das 13h às 17h)

Início das aulas: 23 de janeiro

Local do Curso: Arena Atacado Sumaré – Avenida João Argenton, 2001, Vila Santana