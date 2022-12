O Sabor & Arte mergulha na cultura cervejeira com Cadu Lopes, um cervejeiro apaixonado pelo que faz. Ele vai desmistificar o assunto por meio de quem faz da cerveja, não um produto, mas, sim, um estilo de vida.

Das artesanais até as grandes marcas globais, o tema é muito extenso. O Cerveja & Tal estreia nesta quinta-feira (15/12), às 21h30, e abrange as cinco esferas que compõem o universo cervejeiro: ciência, arte, cultura, tecnologia e ofício.

De forma descontraída, com uma pitada de humor para que até os assuntos mais densos fiquem leves e palatáveis, as pílulas cervejeiras contam com duração de três a cinco minutos. O conteúdo faz introdução ao tema, com um preparo conceitual para nivelar o conhecimento de quem já conhece um pouco desse universo e quem não sabe nada;

O Cerveja & Tal vai da base ao aprofundamento no assunto com a visão de especialistas. Entre os temas estão, por exemplo, a cerveja através do tempo, a cerveja artesanal, os quatro elementos da cerveja, os trapistas,

as escolas e os estilos cervejeiros, a tecnologia cervejeira, as cervejas de guarda e a cerveja ou o chope?

A dinâmica do programa permite abrangência e, ao mesmo tempo, diversificação dos assuntos que compõem o universo cervejeiro. Tudo feito para atender a visão do consumidor, a filosofia cervejeira e tudo que se conecta ao mundo da cerveja.

Conheça Cadu Lopes

Cadu Lopes iniciou sua carreira profissional no mercado publicitário. Mas foi na indústria que encontrou seu viés para os negócios. Formado em Marketing e Propaganda, Logística, Finanças empresariais e com MBA Internacional, ele seguiu seu caminho como executivo passando por grandes grupos como Ambev, Grupo Ultra, Coca-Cola, entre outros. Na GRPCOM, o maior grupo de comunicação do Paraná, encerrou sua carreira como executivo em 2017 para se tornar empresário no ramo de bebidas.

Como um grande apaixonado pela culinária, sempre esteve conectado à gastronomia, como colunista gastronômico do jornal Tribuna do Paraná. Atualmente, Cadu Lopes é cervejeiro, formado em Tecnologia Cervejeira pela Escola Superior de Cerveja e Malte e está à frente da Don Gentilis, cervejaria que tem sua fábrica com sede em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.