Além da programação musical e artística de ritmos nordestinos, o Festival Tradições – Cultura Nordestina de Santa Bárbara d’Oeste promete um cardápio rico do nordeste brasileiro e ainda beneficente. A Praça de Alimentação do novo evento da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste será explorada entidades assistenciais do Município: Serviço de Assistência Social – Meimei, Associação Vinde a Luz, Amev (Associação Assistencial para Melhoria de Vida), Associação de Beneficência e Educação – Casa da Criança, Serviço Social em Promoção da Cidadania – Imaculada Conceição e Amai (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos).

O evento será nos dias 25 e 26 de junho, na Praça da Migração, no Jardim Pérola, Zona Leste da cidade, e integra um calendário diversificado para celebrar as diferentes manifestações culturais existentes em Santa Bárbara d’Oeste. “Toda a equipe da Cultura tem se destacado, realizando em nossa cidade os maiores eventos que temos aqui na região. Santa Bárbara tem se tornado referência nas questões culturais e turísticas pelo desempenho de todos e não é a toa que mais uma vez vamos receber a Virada SP. O Tradições será um evento completo para todos”, ressaltou o prefeito Rafael Piovezan.

Confira o cardápio do Festival Tradições – Cultura Nordestina de Santa Bárbara:

– AMEV (Associação Assistencial para Melhoria de Vida)

Caldo de feijão

Caldo de mandioca com mandioquinha

Calabresa acebolada

Calabresa acebolada com pimenta

Mandioca frita

Baião de dois

Pamonha

Pamonha com queijo

Curau

Combo (1 porção de caldo a escolher, 1 porção de baião de dois e 1 porção de mandioca frita)

– AMAI (Associação de Monitoramento dos Autistas Incluídos em Santa Bárbara d’Oeste)

Tapioca doce (Leite condensado com coco, doce de leite e coco, prestígio e morango com chocolate)

Tapioca salgada (carne seca com catupiry e tomate e frango com catupiry e tomate)

– Serviço de Assistência Social – Meimei

Acarajé

Arrumadinho de carne seca

Batida chamego de coco e de gengibre

– Associação Vinde à Luz

Moqueca de peixe

Lanche de pernil

Lanche buraco quente

Cachorro quente

Pipoca salgada

– ABE – Casa da Criança de Santa Bárbara d’Oeste

Porção de bolinho de abóbora cabotiá com carne seca (12 unidades)

Porção de bolinho de mandioca com queijo (12 unidades)

Porção de dadinho de tapioca (250gr)

Porção de coxinha de costela (6 unidades)

Quebra–queixo

Maçã do amor

Morango no chocolate

Cocada branca

Bala Baiana

Paçoca de amendoim

Cocada queimada

Bolo de rolo (goiabada ou doce de leite) com sorvete de coco branco

– Serviço Social em Promoção da Cidadania Imaculada Conceição

Pastel de carne seca

Pastel caipira (frango desfiado, bacon, requeijão, milho, tomate e cebola)

Escondidinho de carne seca

Cuscuz mole (300ml)

Quentão nordestino com caldo de cana

Serviço:

Festival Tradições – Cultura Nordestina

Dias 25 e 26 de junho

Praça da Migração – Avenida da Indústria, s/nº – Jardim Pérola | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita