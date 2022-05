A previsão do tempo para os próximos dias é de queda nas temperaturas e a chegada de uma nova frente fria (frio intenso). Além dos cuidados redobrados com a saúde humana, também é preciso ter uma atenção especial com cães e gatos, afinal assim como acontece aos humanos, filhotes e idosos são mais suscetíveis às condições desta época do ano.

O médico veterinário Régis Costa, coordenador do Departamento Municipal de Bem-estar animal, comenta que os principais cuidados vão desde a vacinação até a alimentação dos bichos.

Ele explica que a frequência do banho e tosa deve ser menor, evitando os dias mais frios, ou realizando com maior intervalo entre eles. “É importante atentar-se à temperatura da água, deixando-a morna. O ambiente tem que ser adequado, fechado e quentinho. Quanto à tosa, é necessário olhar a altura do corte, retirando menos pelo possível, e ainda, priorizar profissionais especializados”, comenta. Vale lembra que animais de pelo curto precisam ser agasalhados. “Tanto cães quanto gatos sentem o frio e os pelos servem como isolantes térmicos tanto do calor quanto no frio, sendo que os animais com pelos mais longos e em maior quantidade ficam mais quentinhos”, diz o veterinário.

Outro cuidado importante é com o local onde os animais dormem. É recomendado protege-los colocando mantas ou cobertas e, de preferência, em um lugar fechado e protegido. “Um detalhe que deve ser levado em consideração é a alimentação. A recomendação é que haja um aumento da quantidade entre 10% do que normalmente o animal come, por conta do gasto energético para manter a temperatura corporal”, explica.

No caso das vacinas, apesar da relevância de todas elas, a vacina de gripe canina é essencial pra enfrentar o inverno. “O importante é fazer anualmente a dose de reforço e, no caso de filhotes, são duas doses em um intervalo de 15 dias uma das outras”.

Bem-estar conta com 44 animais para adoção

Atualmente o Departamento de Proteção e Bem-Estar animal possui 35 cães e nove gatos residentes à espera de adoção. O site do Bem-estar (www.sumare.sp.gov.br/dembeas) possui fotos e descrição dos bichos. Quem se interessar por um deles ou qualquer outro deve entrar em contato pelo telefone (19) 3828-8451. O futuro tutor precisa apresentar um comprovante de endereço e garantir condições financeiras para cuidar do animal. Além disso, espaço telado se for gato e um responsável pelo animal em caso de ausência.

“Adoção é algo sério e que faz bem tanto para o animalzinho adotado, como também, para o tutor que recebe muitas doses de alegria”, finaliza Régis.