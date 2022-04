O CUCA (Centro Universidade do Conhecimento de Americana), ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, oferece um curso de costura que está em sintonia com tendências mundiais: o reaproveitamento de sobras de tecido para a confecção de produtos de cama, mesa e decoração. Por meio das técnicas de patchwork desenvolvidas nas aulas, as alunas confeccionam jogos americanos, capas para almofadas, capas para galão de água, toalhas de mesa, sacolas, entre outros acessórios.

“O CUCA é muito importante para nossa cidade, e essa ação mostra exatamente isso. Capacitamos nossa população para o mercado de trabalho ou para o empreendedorismo, e ainda trabalhamos consciência social e ambiental, temas em destaque no mundo atual, destacou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.”

O reaproveitamento de tecidos é uma tendência cada vez mais constante no mundo da moda e até ganhou um nome mais pomposo: upcycling, que nada mais é do que transformar sobras que seriam descartadas em aterros sanitários para criar algo novo.

A tendência surgiu nos anos 90 e tem ganhado força devido à busca de alternativas sustentáveis para o consumo. Além disso, o procedimento favorece a criatividade e resulta em peças exclusivas, cujo único compromisso é com a imaginação e habilidade de cada costureira.

“Aqui no Cuca temos muita preocupação com o acabamento das peças e usamos moldes de cartolina e réguas grandes para facilitar o trabalho”, diz a professora Ovete Bueno Zanotti.

A aluna Gisele Aparecida Barbosa Verghetti está muito satisfeita com o curso. “Não tinha noção de como era, e estou aprendendo muito. Fiquei muito surpresa com essa outra perspectiva que é dada aos retalhos. Aqui a gente mede o tecido, corta e faz tudo com muito esmero, com acabamento profissional”, ressalta Gisele.

Bastante animada, Gisele conta que tem várias amigas que já se interessaram pelas peças que produziu e que isso é um estímulo para, no futuro, empreender e ter o próprio negócio.

Para a confecção dos produtos, o CUCA conta com a doação de sobras de tecido das empresas Antenor Pellison Têxtil, JBESAN, Kacyumara, VMM Sports e da organização Diaconia São Judas Tadeu; e está aberto para novas parcerias de empresas interessadas em colaborar com as doações.

O CUCA fica na Rua Anhanguera, em frente ao Mercado Municipal, no Centro de Americana. As pessoas interessadas em frequentar os seus cursos podem obter mais informações pelo telefone 3461-4131.