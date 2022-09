O Cuca (Centro Universidade do Conhecimento de Americana) iniciou, nesta terça-feira (20), um curso de “designer de sobrancelhas femininas com aplicação de henna e epilação egípcia para o buço”.

O curso será ministrado até 27 de setembro, das 9 às 12 horas, no Cuca, por Jéssica Larissa da Silva Guerreiro, tecnóloga em Estética e Cosmetologia pela UNIESP Faculdade Politec de Santa Barbara d’Oeste e professora do curso de Estética da Tecsau. A capacitação conta com a parceria da empresa Danny Cosméticos.

“O oferecimento desse curso é um passo na diversificação das disciplinas oferecidas pelo Cuca. Temos certeza de que será um grande sucesso e que outros treinamentos serão realizados”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.