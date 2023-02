O CUCA – Centro Universidade do Conhecimento de Americana, por meio do Programa Futuro Certo, abre nos dias 27 e 28 de fevereiro e primeiro de março as inscrições para novas turmas de três cursos de costura industrial: Treinamento em Costura; Modinha – Feminina e Masculina; e Retalhos com Técnicas de Patchwork. Os interessados devem procurar o CUCA, das 8h30 ao meio-dia e das 13h às 16h30, na Rua Anhanguera, nº 16 (em frente ao Mercado Municipal). As aulas estão previstas para começar em 7 de março.

Os Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) dos bairros também vão receber inscrições no mesmo período do CUCA. Pessoas desempregadas terão prioridade no preenchimento das vagas.

Para a inscrição é necessária a apresentação dos seguintes documentos: carteira de identidade, CPF ou carteira de motorista e comprovante de endereço. A idade inicial para participar é 18 anos.

O objetivo dos cursos é a formação de mão-de-obra qualificada em costura industrial, capacitando os alunos em máquinas de ponto fixo (reta), overloque, interloque e galoneira, preparando-os para o mercado de trabalho nas indústrias de confecção ou para exercer o ofício como autônomos. Ao todo, são 12 vagas para cada um dos três cursos.

“Os cursos do CUCA atendem uma demanda contínua de Americana, que é a mão-de-obra qualificada em costura industrial. Com isso, ajudamos tanto a população a conseguir seu emprego quanto nossa economia seguir prosperando”, afirmou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

O Curso de Costura Industrial Básica nível I (treinamento em costura) tem carga horária de 135 horas, com aulas de segunda a quinta, das 8h às 11h. Nesse módulo, os alunos aprendem a lidar com as primeiras costuras nas máquinas industriais reta e overloque. Não é necessário saber costurar para participar neste primeiro nível.

O curso de Costura Industrial Básica Nível II (Modinha Feminina e Masculina), aborda o conhecimento das máquinas industriais galoneira e interloque. A carga horária é de 103 horas, com aulas de segunda a quinta, das 13h às 15h30. Por se tratar de um nível avançado no campo da costura, os interessados deverão ter conhecimento prévio em máquinas de costura industrial, pois farão teste com a professora para permanecerem no curso.

O Nível III (Retalhos com técnicas de Patchwork) utiliza máquinas reta e overloque para trabalhar, principalmente, com resíduos têxteis para confecção de ecobags, capas de almofadas, aventais, entre outros acessórios. Com carga horária de 94 horas, as aulas são ministradas de segunda a quinta, das 15h30 às 18h. Os interessados deverão ter conhecimento prévio em máquinas de costura industrial.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3461-4131 ou no site da Prefeitura, no ícone Futuro Certo, ao lado esquerdo da página inicial.

