Formas de vestir cropped seguindo as trends do momento

Consolidado como uma das tendências mais fortes dos últimos anos, o top cropped conquistou outros nichos e hoje é uma das peças mais desejadas por mulheres e homens que não abrem mão de aproveitar todos os movimentos das próximas estações.

Para saber como usar a peça na temporada de 2023, listamos algumas das principais tendências, além de algumas dicas, para que você incorpore o uso de cropped na sua rotina fashion. Confira a seguir e esteja pronto para arrasar com a peça queridinha do momento.

Combina com calças longas

Apta a ser considerada um clássico, a combinação entre wide leg/pantalonas segue fortíssima em 2023, e, se você ainda não tem uma das duas peças, não perca tempo e insira a dupla ao seu closet o quanto antes.

A combinação agradou tanto que hoje é possível encontrarmos a peça em diferentes tecidos, inclusive sociais, os quais oferecem ao cropped ainda mais versatilidade e a possibilidade de ser utilizado nas mais diversas ocasiões e locais.

Usada também no inverno

Quem acredita que só tecidos mais leves poderiam ser usados nos croppeds não entendeu que a peça está pronta para conquistar novos espaços em suas versões mais atuais.

Além das tradicionais blusas, hoje você pode encontrar jaquetas, blazers – sim, a tendência se expandiu até às peças mais clássicas – e blusas de tricot e crochet, materiais que antes não podíamos imaginar sendo usados nessas peças.

Essa série de adaptações ou novas possibilidades em relação à peça apenas atesta que o cropped é realmente um hit, o qual segue conquistando diferentes ambientes.

Versátil com calçados

Por ser versátil, o cropped vai bem com diversas opções de calçado, desde as mais despojadas até as mais clássicas. Para compor boas combinações, é importante que o ambiente seja avaliado e que o conforto também seja uma das palavras de ordem.

Tênis Puma, Vans e Adidas, por serem confortáveis e estilosos, combinam com os mais diversos modelos da peça, assim como sapatos sociais e outros clássicos também. Todas as possibilidades evidenciam que o cropped é extremamente flexível e que combiná-lo não é tarefa difícil.

Sabendo disso, fica evidente que investir na peça é garantir que diversos looks serão montados, com a certeza de que, além de confortável, você estará extremamente fashion. Aproveite a tendência e abuse da peça mais coringa da estação!

