A Croácia bateu Marrocos por 2 a 1 e levou o terceiro lugar na Copa #CopaDoMundoFIFA na tarde deste sábado no Catar. Os gols croatas foram anotados por Gvardiol e Orsic. Marrocos chegou a empatar logo no começo do jogo, mas no final do primeiro tempo a Croácia deu números finais. O segundo tempo foi marcado por muitas reclamações de pênalti dos dois lados, mas nada foi marcado e nenhum gol anotado.

Neste domingo, Argentina e França fazem a última e mais importante partida do Mundial. Quem ganhar vai se tornar tricampeã mundial de futebol.

A Croácia foi vice-campeã na Copa de 2018 e neste ano eliminou o Brasil na decisão por pênaltis, na fase quartas-de-final.

🆚| #CROxMAR 2-1

⚽️| Gvardiol e Oršić

⚽️| Dari

——

📊 Estatísticas:

📈 Posse: 51% – 49%

🎯 Gols esperados (xG): 0.70 – 0.97

👟 Finalizações (no gol): 12 (4) – 9 (2)

🛠 Grandes chances: 1 – 2

☑️ Passes certos: 413 (85%) – 400 (85%)