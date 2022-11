Criticada por sua atuação na novela Travessia, Jade Picon parece não dar tanta bola para a galera que a imita nas redes. Das passarelas da São Paulo Fashion Week ao local onde mais é flagrada: as areias do Rio de Janeiro! Dois dias após estrear no evento de moda, Jade Picon foi vista enquanto curtia a Praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A atriz aproveitou o calor na companhia de um rapaz.

Jade, que sempre chama atenção pelas escolhas ousadas de beachwear, se refrescou com um biquíni com estampa de zebra. Acesse a galeria de fotos acima e não perca nenhum clique!

JADE PICON QUER ‘RASGAR O ABDÔMEN’ COM MALHAÇÃO

A tão comentada barriga tanquinho de Jade Picon foi alvo de especulações sobre procedimento estético, mas, na verdade, é fruto de uma rotina intenso de treinos que teve início em São Paulo e, agora, segue acompanhada de Ricardo Lapa, personal trainer carioca indicado por Chay Suede, com quem ela divide a cena em “Travessia”.