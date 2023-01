Oito (8) entidades que representam diferentes segmentos do sistema nacional de ciência e tecnologia se colocaram à disposição de cinco ministérios para colaborar na solução dos problemas sanitários e de saúde (crise) que atingem indígenas Yanomami, em Roraima. Agrupadas na Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro (ICTPBr), elas se manifestaram para os ministérios dos Povos Originários; da Ciência, Tecnologia e Inovação; da Saúde; da Educação; e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome.

A situação dos Yanomami, segundo o documento da ICTBr enviado aos ministérios, “envergonha a todos deste país, nos constrange internacionalmente e nos faz perguntar como a sociedade brasileira permitiu que essa tragédia acontecesse”.

O documento segue afirmando que a comunidade acadêmica e científica brasileira “está inteiramente à disposição para ajudar a superar esse crítico e vergonhoso momento da história brasileira, herdado pela caótica e irresponsável gestão do governo anterior em relação aos Povos Originários”.

O economista Fábio Guedes Gomes, secretário executivo da ICTPBr, informa que as entidades teriam condições de colaborar de diversas maneiras. “As sociedades científicas podem fornecer conhecimento específico se o problema exigir a mobilização de pesquisadores e cientistas nas mais diversas áreas das ciências”, exemplifica. Ele observa que “as universidades e institutos federais da região Norte estão de prontidão para receber donativos e trabalhar com voluntários se caso for preciso”.

Sobre ações no curto e médio prazo, Gomes prevê que as fundações estaduais de fomento à ciência podem receber recursos federais para incentivar programas de recuperação ambiental e combate à poluição dos rios da região. “São várias as ações e atividades que as entidades podem desenvolver e oferecer caso o Governo Federal venha sentir necessidade de convocá-las”, informa o secretário executivo da ICTPBr.

Abaixo, está a íntegra do documento das oito entidades.

********************

Exma. Senhora SONIA GUAJAJARA

Ministra de Estado dos Povos Originários.

República Federativa do Brasil

Assunto: Crise Humanitária Povo Yanomami

Senhora Ministra,

Neste sábado, decorridos 21 dias da posse do novo governo eleito democraticamente pelo povo brasileiro para conduzir a Nação nos próximos 4 anos, fomos informados pela imprensa brasileira sobre as estarrecedoras condições de vida e sobrevivência do Povo Yanomami, imerso em crise sanitária e de saúde que envergonha a todos deste país, nos constrange internacionalmente e nos faz perguntar como a sociedade brasileira permitiu que essa tragédia acontecesse.

As entidades que compõem a Iniciativa para a Ciência e Tecnologia no Parlamento Brasileiro — ICTPBr se colocam inteiramente à disposição do Governo Brasileiro, especialmente deste Ministério e dos da Saúde, da Educação, Desenvolvimento Assistência Social, Família e Combate à Fome e de Ciência, Tecnologia e Inovação, para, com nossa rede de influência e ação, colaborar para atenuar e solucionar essa crise, que atinge nossos povos originários que sempre cuidaram desta terra e que beneficiam a todos com seu conhecimento tradicional e herança cultural.

A comunidade acadêmica e científica brasileira, por meio de suas entidades e instituições aqui subscritas, está inteiramente à disposição para ajudar a superar esse crítico e vergonhoso momento da história brasileira, herdado pela caótica e irresponsável gestão do governo anterior em relação aos Povos Originários.

Entidades:

Academia Brasileira de Ciências (ABC) Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa (Confap) Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (Confies) Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif) Conselho Nacional dos Secretários Estaduais para Assuntos de CT&I (Consecti) Instituto Brasileiro de Cidades Humanas, Inteligentes, Criativas & Sustentáveis (Ibrachics) Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento