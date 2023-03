Na crise, salgado te satisfaz?

Desde 2019 as refeições vêm deixando de ser prioridade entre os brasileiros que comem fora de casa. Por conta da crise econômica e da inflação dos preços, os snacks, principalmente salgadinhos de pacote e salgados prontos, a exemplo de coxinhas e esfihas, passaram a ser mais consumidos. As informações são do Consumer Insights 2022, estudo produzido pela Kantar, líder em dados, insights e consultoria.

Em números, é possível notar que os salgados passaram de 11% da preferência em 2019 para 15% em 2022. Enquanto isso, as refeições completas caíram de 7% para 4%, respectivamente.

De acordo com dados da Kantar, as classes D e E são as principais responsáveis pelo aumento do consumo de snacks, seja para matar o fome ou devido aos gastos com as refeições, que aumentaram 35,7% no último ano para esse grupo.

“De forma geral, a crise está afetando mais o consumidor humilde. Prova disso é que vemos um movimento das pessoas começarem a buscar uma alimentação um pouco mais barata, deixando de gastar fora de casa e optando pelas marmitas e lancheiras”, revela Hudson Romano, gerente sênior de consumo fora do lar da Kantar.

O preparo alternativo, inclusive, é mais buscado pelo público entre 35 e 44 anos de idade (6,8%). Neste contexto, as carnes de aves, os iogurtes e os lanches prontos são os alimentos favoritos.

É válido destacar também que os snacks vêm crescendo, especialmente, como opção para café da manhã e lanche da tarde – entre 2019 e 2022, 89% do aumento de consumo de salgados ocorreu nestas ocasiões. Enquanto isso, houve uma retração de 61% no mesmo período para refeições no almoço.

Sobre a Kantar

A Kantar é líder global em dados, insights e consultoria. Atuamos em mais de 90 mercados e somos a empresa que mais entende como as pessoas pensam, sentem, compram, compartilham, escolhem e veem. Ao combinar nossa experiência sobre o conhecimento humano com tecnologias avançadas, ajudamos nossos clientes a entender as pessoas e inspirar crescimento.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento