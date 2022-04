Quando falamos de futebol brasileiro, o Flamengo certamente é um dos principais times que vem à cabeça dos fãs locais e também internacionais. Até porque, o rubro-negro carioca sempre revelou muitos jogadores e é um dos protagonistas no futebol nacional.

Além disso, ele é um dos times mais populares nos melhores sites de apostas esportivas, por causa de sua enorme torcida que adora acompanhar e apostar no rubro-negro. As melhores casas de apostas costumam oferecer bônus especiais ou apostas grátis para jogos do campeonato brasileiro ou da Libertadores.

Porém, o momento do Flamengo não é dos melhores, com muitos especialistas afirmando que o time carioca está em crise. Vamos entender melhor o que está acontecendo no Flamengo atualmente.

Atuação nos Campeonatos

Campeonato Carioca

O Flamengo era certamente o favorito para conquistar o campeonato carioca, até porque ele conta com um elenco cheio de estrelas como:

Gabigol

Arrascaeta

Everton Ribeiro

Por isso, podemos afirmar que o título do Fluminense foi contra basicamente todas as previsões de futebol feitas para esse campeonato estadual. Não porque o time tricolor é ruim, mas sim pela grande superioridade de elenco que o Flamengo tem em relação aos outros times cariocas.

Por causa disso, para muitos torcedores o Campeonato Carioca nada mais era do que obrigação para o time rubro-negro, que infelizmente não conseguiu suprir as espectativas de seus fãs.

Campeonato Brasileiro

Para somar a fase ruim que começou no estadual, a estreia do Flamengo no Brasileirão 2022 também não foi das melhores, sofrendo para conseguir empatar com o time do Atlético Goianiense.

Isso criou uma situação ainda mais difícil para o clube, que já vinha recebendo muitas críticas dos seus torcedores e também dos especialistas em futebol. A maior parte delas era direcionada ao técnico português Paulo Sousa, que assumiu a equipe no começo da temporada.

Apesar da má atuação em sua primeira partida, muitos fãs de apostas de futebol ainda acreditam que o Flamengo é um dos favoritos para o título do Campeonato Brasileiro nesta temporada. Tudo vai depender das próximas atuações rubro-negras e, obviamente, de conseguir uma boa sequência de vitórias.

Copa Libertadores

Na competição mais importante da América do Sul, o Flamengo conseguiu estrear na temporada 2022 com uma vitória, apesar de novamente não ter apresentado um bom futebol.

É incrível como o ataque com Bruno Henrique, Gabriel Barbosa e Arrascaeta não está funcionando tão bem como na época de Jorge Jesus.

É verdade que houveram algumas mudanças no elenco em geral, com a saída de jogadores importantes e a entrada de muitos jovens da base, mas isso não deveria ser motivo suficiente para uma mudança tão drástica no rendimento.

De qualquer maneira, a equipe também é uma das favoritas para a conquista desta Libertadores. Porém, mais uma vez, irá depender da melhora rápida de atuação e a volta do brilho no seu ataque.

Cobrança dos Torcedores

Todos conhecem a força da torcida do Flamengo, seja para apoiar o time ou para cobrar dos jogadores, e foi a segunda opção que preencheu a maioria das notícias do futebol brasileiro nos últimos dias.

A torcida organizada do time carioca foi até o centro de treinamento no Ninho do Urubu e ficou na porta esperando não só a chegada dos jogadores como também dos dirigentes, para cobrar melhores atuações e mais responsabilidade da equipe.

Não sabemos se isso realmente trará algum resultado positivo, já que a torcida, como sempre, foi um pouco agressiva demais com aqueles que eles estavam “na bronca”. Mas, para o bem do futebol brasileiro, esperamos ver o Flamengo voltando a atuar como em 2019.

Saudades de Jorge Jesus?

Desde a saída de Jorge Jesus, o time rubro-negro não conseguiu mais apresentar as mesmas atuações.

É verdade que eles conseguiram o Campeonato Brasileiro no ano seguinte, sobre o comando de Rogério Ceni, mas não podemos dizer que o time realmente jogou bem, como o que aconteceu em 2019.

Por isso, não conseguimos deixar de lado a pergunta: Será que os jogadores sentem falta de Jorge Jesus?

Desde a saída do português, o Flamengo já contou com três treinadores diferentes, com ideias de jogo e metodologias totalmente diferentes, e mesmo assim o futebol apresentado não era nada parecido com aquele visto no comando de Jesus.

O rubro-negro até tentou contrar o técnico português novamente, já que ele vivia um momento complicado no Benfica, mas não foi possível.

Será que, se ele tivesse voltado, o time jogaria bem novamente? Isso é algo que não, pelo menos por enquanto, não saberemos. Mas uma coisa é certa, a torcida sente falta dos tempos de Jorge Jesus.