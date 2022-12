Equipe da Polícia Militar recebeu a informação de que havia um indivíduo no interior de um supermercado na prática de furto. A unidade, localizada na Avenida Prefeito José Maria de Araújo Junior, no Jardim Firenze, em Santa Bárbara d’Oeste, informou que havia detido o homem, de 42 anos.

Segundo a informação do estabelecimento, o autor do crime teria escondido em sua vestimenta duas garrafas de bebida alcoólica e teria avançado para a saída sem realizar o pagamento destas e que teria filmagens do mesmo indivíduo praticando furto em datas anteriores na mesma loja.

Diante o exposto, foi prestado apoio ao condutor da ocorrência ao plantão policial, onde o indivíduo permaneceu preso.