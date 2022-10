A Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomendam uma média de 60 minutos por dia de atividade aeróbica moderada para crianças e adolescentes. Pesquisa realizada por cientistas da Nottingham Trent University, da Inglaterra, concluiu que promover mais exercícios físicos pode ajudar a melhorar as habilidades cognitivas das crianças. “O esporte é sempre muito bem vindo e para as crianças é o início de uma história a ser levada para o resto da vida, além de ser um ótimo meio de integração”, destaca o educador físico Marcos Santana.

Pensando nisso e ainda para comemorar o Dia das Crianças de uma forma divertida e saudável, a Opus Incorporadora retoma a corrida de rua infantil Opus Kids, que ficou suspensa por dois anos devido à pandemia. A prova será no dia 9 de outubro, a partir das 9 horas, em frente ao showroom da Reserva Ybiti, situado na esquina da avenida T-14 com a rua T-36, no alto do setor Bueno.

“O incentivo a uma infância saudável é dever dos pais e educadores, a atividade física propicia muitos ganhos para todas as idades e essa iniciação esportiva promovida pela Opus é a primeira oportunidade para a maioria das crianças. Quando chegam no evento elas percebem um universo de encantamento, ao conquistar a primeira medalha têm um senso de descoberta e pertencimento”, destaca Bernard Moura, sócio-diretor da Hanker Live MKT, organizadora da prova.

A corrida Opus Kids está dividida em duas categorias: velocípede, para crianças de 1 a 4 anos; e pedestre, para aquelas entre 5 e 12 anos, sendo que cada uma ainda será separada pela faixa etária. Todos os detalhes podem ser conferidos no regulamento disponível no site https://hanker.com.br/opuskids/. A retirada dos kits será no dia 8 de outubro.

O educador físico Marcos Santana avalia a importância da prova. “A corrida é um meio de diversão e esforço, ela pode ser a porta de entrada para outros esportes”, afirma. Por sua vez, Bernard Moura ressalta, ainda, que a Opus Kids vai contar, além da corrida, com várias outras atividades para as crianças, como uma brinquedoteca, pintura facial, oficina de gastronomia sobre alimentação saudável com nutricionista e muito mais. “Esse é um momento de congregação da família também. A criança quer a família presente e os pais sempre ficam muito orgulhosos, temos uma média de dois adultos por criança”, completa.

Serviço: Corrida Opus Kids

Prova: 9 de outubro

Horário: A partir das 9 horas

Local: Showroom da Reserva Ybiti, situado na esquina da avenida T-14 com a rua T-36, no alto do setor Bueno