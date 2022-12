Uma criança se perdeu e outra passou mal no Natal do centro de Santa Bárbara d’Oeste. Os dois casos foram atendidos pela Guarda Municipal da cidade. A criança que passou mal tem 4 anos e a ‘perdida’ e logo encontrada tem 10.

A equipe dos GMs César, Munik e Joelson em ação de ‘Auxilio ao Público’ durante a operação voltada para o comercio os patrulheiros foram solicitados por um cidadão que disse que uma criança estava perdida pela Praça Central. Passadas as características e em patrulhamento a pé a equipe logrou êxito em encontraram a criança na praça.

Em diálogo a mesma informou o seu nome e nome dos genitores logo em seguida surgiu o Sr PAULO 40 anos de idade , natural de sbo, morador no bairro joias de SB. que se identificou como pai da criança e a criança o reconheceu sendo entregue ao genitor.

Ocorrência auxilio ao Público

Nesta data durante a operação voltada para a area comercial do centro a viatura 40 em patrulhamento pela rua Graça Martins frente ñ 525 foi solicitada pela Sra P.C.U.C, 29 anos , natural de S.Jose do R Preto, moradora do Jd Perola , a qual alegou que sua filha( Paloma) criança de 10anos estava passando por um mal súbito e que seu veículo estava estacionado em um outro local nao sendo possivel socorrer sua filha com a agilidade necessária sendo ambas conduzidas pela viatura 40 e com o auxilio das motocicletas da GCM M01 e M02 que serviram de batedores abrindo passagem em meio aos demais veículos que transitavam. Mãe e filha deixadas pelo P.S Dr Edson Mano.