A geração distribuída (GD) de energia solar, aquela produzida por painéis instalados em telhados e fachadas de residências, comércios e indústrias, absorvendo a luz do sol e a transformando em energia elétrica, cresce em ritmo acelerado no Brasil.

Conforme levantamento do Meu Financiamento Solar , maior fintech de crédito para energia solar do Brasil, a procura por linhas de crédito para energia solar teve crescimento de 318% no primeiro semestre de 2022 em comparação ao ano anterior.

De acordo com dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), foram instaladas 302 mil novas usinas no primeiro semestre, gerando um crescimento de 26,7% em relação a dezembro de 2021. De janeiro a junho, o segmento cresceu 22,7% em potência instalada, passando de 9.107 MW (dez/2021) para 11.882 MW ao final de junho deste ano.

Menos emissões de gases do efeito estufa (GEE) e economia

A busca por energias renováveis é tendência mundial. Cada vez mais pessoas e empresas estão procurando mudar seus hábitos de consumo para utilizar uma tecnologia limpa. No caso da solar, além da economia, que pode chegar a 95% de redução na conta de luz para residências e empresas, também há benefícios ambientais, como a diminuição das emissões de gases do efeito estufa (GEE), o que está alinhado ao propósito global de limitar o aquecimento da temperatura média do planeta a 2ºC até 2030.

Segundo Iasmym Jorge, gerente geral do Meu Financiamento Solar , o aumento da procura por energia solar representa uma mudança de mentalidade na sociedade, que está alinhada aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (ODS 7), e que visa atingir, em 2030, um mundo melhor para todos os povos e nações.

“Desempenhamos um papel importante no mercado de novas energias por oferecer crédito com condições e prazos que cabem no bolso da maioria dos brasileiros. Para nós, o principal ponto é tornar a energia solar acessível a todos em prol do desenvolvimento sustentável e com o intuito de gerar um futuro mais positivo”, destaca.

Sobre o Meu Financiamento Solar

O Meu Financiamento Solar, maior fintech de crédito para energia solar do Brasil, nasceu em 2017 como parte do Grupo Portal Solar e, em 2020, se tornou uma solução do banco BV. Com aprovação 100% digital, rápida e segura, a fintech tem como principal objetivo oferecer linhas de crédito para que pessoas físicas e empresas consigam colocar em prática projetos de energia solar em imóveis comerciais e residenciais e, assim, economizar até 95% nas despesas com energia elétrica.