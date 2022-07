A rede de supermercado Crema anunciou neste final de semana que está com vagas de emprego abertas. As oportunidades são para vários cargos. O anúncio não especifica para quais unidades da rede são as vagas.

Ajudante açougue, repositor, balconista, sub encarregado FLV, encarregada de frente de caixa, confeiteira, cozinheira, ajudante de motorista, embalador de papelão, estoquista e auxiliar fiscal.

Os interessados devem enviar currículo no formulário do site da empresa aqui.