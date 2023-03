Creed III estreia nas telonas nesta quinta; veja programação

TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – CREED III – DUB (WARNER)

Drama – Dublado – 12 Anos – Duração: 116min.

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a interpretar Adonis Creed. Depois

de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar.

Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de

cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue.

Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Apesar de

tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada satisfeito que Creed “tomou seu

lugar” no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar seus passados juntos e

enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para

lutar contra Damian – um lutador que não tem nada a perder.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h50 – 19h15 – 21h40

Sáb., Dom., Feriado: 14h20 – 16h50 – 19h15 – 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Ação/Fantasia – Dublado – 12 Anos – Duração: 125min.

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania é a continuação da franquia de sucesso da Marvel,

acompanhando Scott Lang (Paul Rudd) e Hope van Dyne (Evangeline Lilly) em suas jornadas como

super-heróis. Scott e sua família são puxados para o Reino Quântico, onde eles percisarão enfrentar um

novo e terrível vilão: Kang, o Conquistador e M.O.D.O.K

Qui., Sex., Seg., Ter.: 16h30 – 19h00 – 21h30

Sáb., Dom., Feriado: 14h00 – 16h30 – 19h00 – 21h30

Qua.: 16h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – PÂNICO VI (ATMOS) 3D DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Terror – Dublado – 14 Anos – Duração: 123min.

Sam (Melissa Barrera), Tara (Jenna Ortega) e seus dois amigos sobreviveram a um massacra terrível em

Woodsboro no ano anterior. Para tentar recomeçar a vida, os jovens decidem se mudar para a agitada

cidade de Nova Iorque.

No entanto, uma nova versão Ghostface tentará matá-los a todo custo, dessa vez ainda mais brutal e

determinado a acabar de vez com essa história envolvendo as irmãs Carpenter.

Qua.: 21h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – PÂNICO VI – DUB (PARAMOUNT PICTURES)

Qua.: 19h10

TIVOLI 3 – AVATAR (DUB) O CAMINHO DA ÁGUA (DISNEY)

Aventura / Ação – Dublado – 14 Anos – Duração: 192min.

Em Avatar: O Caminho da Água, sequência de Avatar (2009), após dez anos da primeira batalha de

Pandora entre os Na’vi e os humanos, Jake Sully (Sam Worthington) vive pacificamente com sua família

e sua tribo. Ele e Ney’tiri formaram uma família e estão fazendo de tudo para ficarem juntos, devido a

problemas conjugais e papéis que cada um tem que exercer dentro da tribo. No entanto, eles devem sair

de casa e explorar as regiões de Pandora, indo para o mar e fazendo pactos com outros Na’vi da região.

Quando uma antiga ameaça ressurge, Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos novamente.

Mesmo com dificuldade, Jake acaba fazendo novos aliados – alguns dos quais já vivem entre os Na’vi e

outros com novos avatares. Mesmo com uma guerra em curso, Jake e Ney’tiri terão que fazer de tudo

para ficarem juntos e cuidar da família e de sua tribo.

Sáb., Dom., Feriado: 16h40

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – HOMEM-FORMIGA E A VESPA (DUB) QUANTUMANIA (DISNEY)

Qua.: 20h20

TIVOLI 3 – GATO DE BOTAS 2 (DUB) O ÚLTIMO PEDIDO (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 102min.

Em Gato de Botas 2: O Último Pedido, O Gato de Botas descobre que sua paixão pela aventura cobrou

seu preço: por conta de seu gosto pelo perigo e pelo desrespeito à segurança pessoal, ele queimou oito

de suas nove vidas. Com apenas uma vida restante, o Gato precisa pedir ajuda para uma antiga parceira

– que atualmente é sua rival e inimiga mortal, Kitty Pata Mansa – para continuar vivo. Então, o destemido

bichano parte em uma jornada épica pela Floresta Negra para encontrar a mítica Estrela dos Desejos,

capaz de proporcionar o legendário Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 18h10

Sáb., Dom., Feriado: 14h30

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO – DUB (WARNER)

Animação – Dublado – Livre – Duração: 88min.

Neste submundo o protagonista vai se casar com a filha do faraó. Mas, parece que os planos do

casamento vão atrasar, já que o arqueólogo inglês Lord Carnaby entra na pirâmide e rouba o anel de

noivado. Para recuperar a joia, o casal deve invadir o mundo dos humanos para recuperar o anel e poder

se casar.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 16h15

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – CREED III – LEG (WARNER)

Drama – Legendado – 12 Anos – Duração: 116min.

Em Creed III, continuação do longa de 2018, Michael B. Jordan volta a interpretar Adonis Creed. Depois

de dominar o mundo do boxe, Adonis Creed vem prosperando tanto na carreira quanto na vida familiar.

Quando um amigo de infância e ex-prodígio do boxe, Damian (Jonathan Majors), ressurge depois de

cumprir uma longa sentença na prisão, ele está ansioso para provar que merece sua chance no ringue.

Damian pede a ajuda de Creed para que ele o ajude a voltar para os campeonatos de luta. Apesar de

tudo, dezoito anos na prisão mudam a pessoa e Damian não está nada satisfeito que Creed “tomou seu

lugar” no ringue de boxe. Dois velhos amigos então vão lutar para enfrentar seus passados juntos e

enfrentar o futuro que os aguarda. Para acertar as contas, Adonis deve colocar seu futuro em risco para

lutar contra Damian – um lutador que não tem nada a perder.

Qui., Sex., Seg., Ter.: 20h20

Sáb., Dom., Feriado: 20h20

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – DESAPARECIDA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Drama – Dublado – 14 Anos – Duração: 110min.

June está a procura de respostas depois que sua mãe desapareceu enquanto estava em uma viagem de

férias na Colômbia com seu novo namorado. Diante de um cenário nada favorável e tendo de lidar com

as leis internacionais, ela usa de suas habilidades digitais para descobrir o que realmente aconteceu, mas

encontra mais obstáculos do que respostas.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua.: 17h15 – 19h30 – 21h45

Sáb., Dom., Feriado: 17h15 – 19h30 – 21h45

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO – DUB (WARNER)

Sáb., Feriado: 15h20

Dom.: 11h00 – 15h20

PARKCITY SUMARÉ

GATO DE BOTAS 2: O ÚLTIMO PEDIDO (D) (DUBLADO) (PUSS IN BOOTS: THE LAST WISH)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Joel Crawford, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 1

02/03/2023 – Quinta-Feira: 17:45h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 17:45h

04/03/2023 – Sábado: 15:30h – 17:45h

05/03/2023 – Domingo: 15:30h – 17:45h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 17:45h

07/03/2023 – Terça-Feira: 17:45h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA (D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 2

02/03/2023 – Quinta-Feira: 18:45h – 21:20h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 18:45h – 21:20h

04/03/2023 – Sábado: 18:45h – 21:20h

05/03/2023 – Domingo: 18:45h – 21:20h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 18:45h – 21:20h

07/03/2023 – Terça-Feira: 18:45h – 21:20h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 18:45h – 21:20h

SALA 3

02/03/2023 – Quinta-Feira: 16:35h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 16:35h

04/03/2023 – Sábado: 14:00h

05/03/2023 – Domingo: 14:00h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 16:35h

07/03/2023 – Terça-Feira: 16:35h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 16:35h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA 3D(D) (DUBLADO) (ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 3

02/03/2023 – Quinta-Feira: 19:10h – 21:45h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 19:10h – 21:45h

04/03/2023 – Sábado: 16:35h – 19:10h – 21:45h

05/03/2023 – Domingo: 16:35h – 19:10h – 21:45h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 19:10h – 21:45h

07/03/2023 – Terça-Feira: 19:10h – 21:45h



HOMEM-FORMIGA E A VESPA:QUANTUMANIA 3D (L) (LEGENDADO) (ANT-MAN AND THE WASP:

QUANTUMANIA)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Peyton Reed, Duração: 02:05:00h, com: Paul Rudd, Evangeline

Lilly, Jonathan Majors

SALA 1

02/03/2023 – Quinta-Feira: 20:00h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 20:00h

04/03/2023 – Sábado: 20:00h

05/03/2023 – Domingo: 20:00h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 20:00h

07/03/2023 – Terça-Feira: 20:00h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 16:30h



AS MÚMIAS E O ANEL PERDIDO (D) (DUBLADO) (MUMMIES)

Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Juan Jesús García Galocha, Duração: 01:28:00h, com: .

SALA 2

02/03/2023 – Quinta-Feira: 16:45h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 16:45h

04/03/2023 – Sábado: 14:45h – 16:45h

05/03/2023 – Domingo: 14:45h – 16:45h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 16:45h

07/03/2023 – Terça-Feira: 16:45h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 16:45h



PÂNICO VI (D) (DUBLADO) (SCREAM VI)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Duração: 02:03:00h, com: Jenna

Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox

SALA 4

08/03/2023 – Quarta-Feira: 19:15h – 21:45h



PÂNICO VI 3D (D) (DUBLADO) (SCREAM VI)

Classificação: 16 anos, Ano de Produção: 2023, Idioma: INGLÊS, Diretor: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett, Duração: 02:03:00h, com: Jenna

Ortega, Melissa Barrera, Courtney Cox

SALA 3

08/03/2023 – Quarta-Feira: 19:00h – 21:30h



CREED III (D) (DUBLADO) (CREED III)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Michael B. Jordan, Duração: 01:55:00h, com: Jonathan Majors,

Michael B. Jordan, Tessa Thompson

SALA 1

08/03/2023 – Quarta-Feira: 19:25h – 21:50h

SALA 4

02/03/2023 – Quinta-Feira: 15:30h – 19:25h – 21:50h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 15:30h – 19:25h – 21:50h

04/03/2023 – Sábado: 14:35h – 17:00h – 19:25h – 21:50h

05/03/2023 – Domingo: 14:35h – 17:00h – 19:25h – 21:50h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 15:30h – 19:25h – 21:50h

07/03/2023 – Terça-Feira: 15:30h – 19:25h – 21:50h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 15:30h



DESAPARECIDA (D) (DUBLADO) (MISSING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nicholas D. Johnson e Will Merrick, Duração: 01:50:00h, com: Nia

Long, Amy Landecker, Storm Reid

SALA 5

02/03/2023 – Quinta-Feira: 16:50h – 21:40h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 16:50h – 21:40h

04/03/2023 – Sábado: 16:50h – 21:40h

05/03/2023 – Domingo: 16:50h – 21:40h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 16:50h – 21:40h

07/03/2023 – Terça-Feira: 16:50h – 21:40h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 16:50h – 21:40h



DESAPARECIDA (L) (LEGENDADO) (MISSING)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2022, Idioma: INGLÊS, Diretor: Nicholas D. Johnson e Will Merrick, Duração: 01:50:00h, com: Nia

Long, Amy Landecker, Storm Reid

SALA 5

02/03/2023 – Quinta-Feira: 19:20h

03/03/2023 – Sexta-Feira: 19:20h

04/03/2023 – Sábado: 14:30h – 19:20h

05/03/2023 – Domingo: 14:30h – 19:20h

06/03/2023 – Segunda-Feira: 19:20h

07/03/2023 – Terça-Feira: 19:20h

08/03/2023 – Quarta-Feira: 19:20h

