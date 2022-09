Foram iniciadas nesta semana as obras de reforma geral e ampliação da Creche Wanda Polo Muller, no bairro Parque da Liberdade, que permitirão à Prefeitura de Americana dobrar a capacidade de atendimento de crianças na unidade.

A reforma geral inclui a construção de três novas salas de aulas e de dois sanitários infantis; a realocação da cozinha, lavanderia e despensa; a ampliação do pátio com a instalação de 180 m² de cobertura leve na nova área; a reforma das salas de aulas existentes; a substituição do telhado atual, de telha de barro, por cobertura em telhas termoacústicas e a instalação de caixa d’água central.

A creche tem área construída de 370 m² e, com a ampliação, passará a ter 520 m² de área total. O projeto de reforma e ampliação foi desenvolvido por servidores municipais. Atualmente a creche atende cerca de 50 crianças com idades entre 0 a 3 anos, realocadas para a Casa da Criança Maíra, no Parque Gramado. O investimento é de R$ 2,2 milhões em recursos próprios da Secretaria de Educação de Americana.

“O prefeito Chico Sardelli e eu estamos muito felizes com o início desta obra que vai nos permitir dobrar a capacidade de atendimento da Creche Wanda Polo Muller. Temos feito uma série de melhorias de todos os portes nos prédios da Educação com a aplicação de recursos próprios, dentro de um planejamento detalhado de investimentos. Chico e eu defendemos que o ambiente escolar bem organizado e com estrutura adequada é fundamental para o desenvolvimento dos nossos alunos e bem-estar de nossos profissionais”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

Trata-se da segunda grande obra de reforma e ampliação de unidade escolar realizada este ano em Americana. Em junho, o prefeito Chico Sardelli entregou a Casa da Criança Araúna, no Jardim dos Lírios. A reforma estrutural foi iniciada em fevereiro de 2021 e compreendeu a substituição do telhado em barro por telhas metálicas termoacústicas do tipo sanduíche; a reforma dos banheiros, incluindo a implantação de um banheiro com acessibilidade; a instalação de novas lousas e lavatórios; a aplicação do novo piso de cerâmica, substituindo o antigo piso de madeira; e a pintura completa da escola. A obra foi executada com um investimento foi de R$ 500 mil em recursos federais, intermediados pelo deputado Vanderlei Macris, mais contrapartida de R$ 328.379,63 por parte do município.