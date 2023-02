Diversos craques do futebol brasileiro e mundial já confirmaram presença no 2º “Jogo Beneficente das Estrelas” promovido pela Prefeitura de Nova Odessa e marcado para o próximo sábado, dia 04/03, a partir 9h, no Estádio Municipal Natal Gazzetta (o tradicional “Campo do Progresso”). Em campo, “Seleção dos Craques” x “Seleção de Nova Odessa”, com jogadores master dos clubes da cidade.

A entrada do público vai ser a doação de 2 litros de leite longavida dentro da validade, que serão revertidos às famílias atendidas pelo Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Nova Odessa. O estádio terá toda a segurança e bar funcionando. Haverá ainda sorteio de brindes de patrocinadores entre o público presente durante o intervalo – incluindo 10 ventiladores.

Entre os nomes confirmados, estão o craque Amoroso (atacante, ex-Seleção Brasileira e São Paulo), Chicão (zagueiro, campeão mundial pelo Corinthians), Ronaldão (zagueiro, tetracampeão mundial com a Seleção), Junior (lateral esquerdo, pentacampeão mundial com a Seleção), Marcos Assunção (volante, ex-Palmeiras e Seleção), Kléber (lateral esquerdo, ex-Corinthians, Inter de Porto Alegre e Seleção), Taddei (volante, ex-Roma da Itália), Dodô (atacantes, ex-São Paulo e Seleção), Juan (lateral esquerdo e maio, ex-Flamengo, São Paulo e Arsenal), Alê Pitbull (meia, ex-São Paulo) e Gléguer (goleiro, ex-Corinthians e Guarani), entre outros.

Além, é claro, do meia atacante Thiago Gentil, campeão da Libertadores de 1999 pelo Palmeiras e atual secretário municipal de Esportes de Nova Odessa. “Nossa expectativa é por uma arquibancada lotada, com a população de Nova Odessa prestigiando os grandes jogadores convidados, ídolos do futebol mundial, e também os craques do passado recente da cidade, que vão proporcional um bonito espetáculo e um lindo gesto de solidariedade”, afirmou Gentil.

“Ver a alegria das pessoas na arquibancada do Progresso no primeiro ‘Jogo das Estrelas’, o primeiro grande evento com público que fizemos após a primeira fase da pandemia, nos encheu de esperança. Foi o ‘jogo da esperança’. Deu super certo, e por isso estamos reeditando essa partida amistosa, que visa ajudar o próximo”, afirmou o prefeito Leitinho – que cobrou e converteu o pênalti que deu a vitória ao time dos craques da casa na partida de 2021.

Empresas e comércios da cidade que tenham interesse em associar suas marcas ao evento ainda podem procurar a Secretaria Municipal de Esportes para saber como apoiar o Jogo Beneficente das Estrelas 2023. A sede da pasta fica no Ginásio Municipal de Esportes Jaime Nércio Duarte, no Jardim Santa Rosa (Rua João Bassora, nº 500). Até o momento, está confirmada a transmissão pela TV WA Notícias (https://www.facebook.com/wanoticiasonline).

