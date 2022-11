Após quatro anos – e alguns meses – de espera, a Copa do Mundo 2022 finalmente dará a largada no próximo domingo, 20. Enquanto os torcedores aguardam o apito inicial do juiz, as marcas, meios de comunicação e até os próprios jogadores disputam a atenção dos espectadores. Para entender essa disputa, a Semrush, plataforma SaaS de gerenciamento de visibilidade online e marketing de conteúdo, analisou o que desperta o interesse da população a partir do que ela busca na internet.

Os jogadores mais pesquisados: as figurinhas Legends

Assim como as Legends, figurinhas tão desejadas do álbum do campeonato, as buscas da internet também apontam uma preferência sobre os jogadores. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, que possivelmente disputarão suas últimas Copas, estão ainda mais populares nas pesquisas online do que em 2018. Enquanto o português ficou em primeiro lugar nas buscas, com uma média de 13.9 milhões de procuras mensais em 2022, o argentino teve 8 milhões. Neymar aparece em terceiro lugar, com 6 milhões e Mbappé em quarto, com 2.7 milhões. No top 20 de jogadores gerais, Casemiro (1.5 milhões) ficou com a 13ª posição e Marcelo (1.1 milhões) ocupa a 19ª. Entretanto, na lista de quem disputará a Copa, Casemiro sobe para a 8ª posição do ranking.

Para o público que busca os nomes de Cristiano Ronaldo e Messi, algumas motivações estão em jogo: há muita curiosidade sobre se a Copa do Mundo da FIFA no Qatar será ou não a última dança para os dois ícones do futebol. O argentino, com 35 anos, confirmou que esta será sua última Copa, enquanto Ronaldo, de 37 anos, disse que “poderia ser” sua última. Além disso, nenhum desses dois superstars venceu o campeonato com a camisa de suas seleções, tornando o Catar sua última chance de ganhar o prêmio final.

Nomes para ficar de olho

Apesar de não estarem no topo das pesquisas, alguns atletas viram o tráfego de consultas aumentar mais de 1.000% desde a última Copa. Os novatos, o espanhol Pedri (+46807.41%) e o brasileiro Antony (+2174.30%), lideram o ranking. Apenas no último ano, Antony teve um crescimento de mais de 500%, sendo um dos nomes nacionais para ficar de olho durante o campeonato. O inglês Harry Maguire (1511.56%) e o brasileiro Casemiro (1215.59%) também cresceram desde 2018. Vale lembrar que nem sempre as buscas são um sinal de otimismo. Para Maguire, por exemplo, muitas dessas pesquisas provavelmente estão relacionadas a uma temporada de erros no Manchester United. Apesar do status de capitão, o baixo desempenho do atleta levou a controvérsias sobre colocá-lo ou não na seleção da Inglaterra.

Torcedores masculinos continuam sendo os maiores “fãs” do evento, mas há mudanças

Além dos jogadores mais pesquisados, a Semrush também analisou qual é o perfil de quem mais se interessa pelo torneio. De acordo com o levantamento, os “fãs” são, sobretudo, homens (67%), entre 25 e 34 anos (30%) e 35 e 44 anos (21%).

Entretanto, há alguns sinais de mudanças em relação ao gênero. Segundo a Nielsen, as mulheres estão mais interessadas na Copa do Mundo da FIFA do que em qualquer outra competição global de futebol. Nos Estados Unidos, de acordo com a ferramenta Semrush Keyword Magic, as buscas relacionadas à “seleção nacional feminina de futebol” superam o equivalente nas buscas por equipe masculina, uma tendência que vem se fortalecendo há vários anos. Ainda mais notável é que, com 2022 sendo um ano sem Copa do Mundo Feminina, Alex Morgan, estrela da seleção feminina de futebol dos EUA, supera em popularidade online o que poderia ser seu colega masculino, a estrela do Chelsea Christian Pulisic.

Brasileiros fazem as malas para o Catar

Em âmbito mundial, as pesquisas por “voos para o Catar” aumentaram mais de 70% em relação ao ano passado, e as pesquisas por “voos baratos para o Catar” cresceram mais de 137%. No Brasil, notou-se um aumento de 91% nas buscas por “quantas horas de voo do Brasil para o Qatar” e 200% em “requisitos para viajar ao Qatar”, uma média maior do que a pesquisa mundial. Afinal, o futebol sempre foi o esporte mais popular do país, que escala três times no top 10 mundial de buscas mensais: 2. Flamengo (37,2 milhões), 7. Palmeiras (26.7 milhões) e 8. Corinthians (21.2 milhões).

Embora alguns usuários possam estar tentando ir à própria Copa do Mundo, é provável que a publicidade do país antes do torneio também esteja gerando interesse geral no turismo do Catar.

“A Copa do Mundo põe em jogo muito mais do que a vitória de uma seleção e a conquista da taça. As marcas devem aproveitar a visibilidade do campeonato para impulsionar seus negócios. Olhando para o futuro, as pesquisas por ‘Copa do Mundo 2026’, por exemplo, aumentaram 124% em relação ao último ano. Nunca é cedo demais para começar a planejar conteúdo oportuno para aumentar sua visibilidade online”, explica Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush no Brasil.

