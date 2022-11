Secretário municipal de Saúde, Silvio Corsini representou o prefeito Cláudio José Schooder (o Leitinho) na última quinta-feira (27/10) à tarde, na cerimônia de entrega do novo sistema de geração de energia fotovoltaica (solar) do HMNO (Hospital e Maternidade Municipal de Nova Odessa). Já em funcionamento, o sistema prevê economia de até 60% na conta de energia mensal do complexo hospitalar.

O Projeto de Eficiência Energética do Hospital foi viabilizado através de uma parceria da Prefeitura com a concessionária CPFL Paulista, via Programa “CPFL Energia nos Hospitais”. O sistema consiste em 295 painéis solares de 340 Watts cada, instalados no teto do prédio principal.

Em pleno funcionamento, o novo sistema prevê gerar 13 mil kW/h (kilowatt hora) por mês. A empresa responsável pelos serviços de instalação foi a Eco Power, sob supervisão da equipe técnica da Secretaria Municipal de Obras, Projetos e Planejamento.

Pela CPFL Paulista, participaram da cerimônia, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, o especialista em Projetos de Eficiência Energética Giuliano Archilli e a consultara de Relacionamento Elidiane Bernardi – que representou também a colega e consultora de Negócios da empresa, Talita Pinotti.

“Já estamos produzindo, hoje 10 mil kWh, algo em torno de R$ 9 mil de economia por mês aos cofres públicos. Tudo sem custos para a Prefeitura. Este é o início de um projeto maior de sustentabilidade na Rede de Saúde do nosso município”, explicou o engenheiro Emerson Padela, da Secretaria de Obras e que acompanhou a instalação dos painéis solares.

“É um benefício que a gestão do prefeito Leitinho vai deixar para o futuro do nosso município. Isso mostra o nosso comprometimento com a economia de recursos públicos e também na busca da sustentabilidade. Assim, podemos reinvestir esses recursos em outras aquisições, oferecendo um atendimento cada vez melhor à população. Queremos deixar aqui nosso agradecimento a todos que atuaram na viabilização desse projeto, principalmente às equipes técnicas da CPFL e da Prefeitura”, afirmou o secretário Silvio Corsini durante a “live” (transmissão online) da cerimônia.

“A CPFL se preocupou em auxiliar os hospitais públicos e filantrópicos de sua área de atuação, que prestam um serviço essencial para a população e são extremamente sensíveis no aspecto financeiro. O mais bacana foi ver como esse programa cresceu desde 2019, principalmente na pandemia: já contemplamos mais de 230 cidades. É um conceito de energia sustentável, renovável. Um presente para o município, que vai gerar uma economia por mais 25 anos no mínimo”, acrescentou o especialista Giuliano Archilli.

“Fomos sempre muito bem recebidos pelos hospitais atendidos, porque isso traz uma economia na conta de energia que o hospital pode investir na melhoria de sua infraestrutura, na compra de novos equipamentos. Também evita que estes hospitais, muitas vezes sensíveis economicamente, fiquem inadimplentes, dando um ‘fôlego’ para que as instituições possam fazer investimentos”, completou a executiva Elidiane Bernardi.

“Queremos agradecer a CPFL por esses equipamentos. Isso vai gerar uma economia aos cofres públicos, porque abate da conta mensal de eletricidade, e também a preservação do Meio Ambiente, porque usa energia do sol para produzir eletricidade. Estamos buscando mais formas de promover a sustentabilidade das atividades da Saúde e da Prefeitura como um todo”, finalizou o prefeito Leitinho.