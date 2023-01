O Grupo CPFL Energia evoluiu com sua estratégia ESG e lançou, durante a 27ª Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas (COP27), seu Plano ESG 2030. Esta evolução foi baseada na análise de tendências e dos temas ESG mais relevantes para o setor elétrico, além de ter sido motivada pelo avanço acelerado de práticas, não só internamente, mas no mercado como um todo.

Com esses movimentos e sempre com o objetivo de impulsionar a transição para uma forma mais sustentável, segura e inteligente de produzir e consumir energia, maximizando nossos impactos positivos na sociedade, chegamos aos 23 compromissos, fundamentados em 4 grandes pilares, que também demonstram nossas principais contribuições para a Agenda 2030 da ONU e seus ODS.

Entre os destaques, a descarbonização. A empresa quer ser carbono neutro (a partir de 2025), gerar energia 100% renovável​ e investir pelo menos R$ 40 milhões em tecnologias de hidrogênio verde. O plano também inclui o compromisso de avaliar 100% dos fornecedores críticos em critérios de sustentabilidade e atingir pelo menos 85% dos gastos com empresas que apresentam práticas avançadas em sustentabilidade. O investimento de mais R$ 140 milhões em programas de eficiência energética em hospitais públicos e filantrópicos também está entre os compromissos.

“O Plano ESG 2030 da CPFL Energia – que é dinâmico e será revisado anualmente – traz novas diretrizes e estratégias para que possamos fornecer energia sustentável, acessível e confiável em todos os momentos, tornando a vida das pessoas mais segura, saudável e próspera nas regiões onde operamos. Essa é uma iniciativa que compõe o plano estratégico da empresa e está conectada em todos os nossos negócios porque acreditamos que sustentabilidade deve nortear o nosso dia a dia”, afirma Gustavo Estrella, presidente do grupo.

Pilar 1 – Soluções renováveis ​​& inteligentes​: Embora o modelo de negócios da empresa já possua um perfil de baixas emissões, a partir de 2025, será carbono neutro e até 2030, 100% da geração de energia da companhia será renovável, o que somado a outros esforços, contribuirá para a redução de 35% das emissões totais em relação à média histórica. Além de hidrelétricas (UHEs, PCHs e CGHs), usinas à biomassa e eólicas, as tecnologias de hidrogênio verde serão estudadas.

Pilar 2 – Operações sustentáveis: Em todas as operações, o grupo busca a menor pegada ambiental, mantendo altos padrões de qualidade e eficiência. O avanço no uso consciente dos recursos naturais, com ações estruturadas de ecoeficiência em suas instalações, fortalece ainda mais as diretrizes de atuação visando conservar e potencializar o impacto positivo líquido na biodiversidade. Outra importante forma de promover operações cada vez mais sustentáveis será ampliar a atuação sob a perspectiva de circularidade, com reforma de equipamentos e destinação de componentes de rede para reciclagem ou cadeia reversa através da reformadora de equipamentos, no interior de São Paulo, que vem expandindo ao longo dos anos.

Pilar 3 – Valor compartilhado com a sociedade: A CPFL promove a cultura orientada para o cliente, buscando a sua satisfação com a qualidade da energia e do atendimento. Mas os objetivos vão além da geração, transmissão, distribuição de energia e dos serviços prestados. O grupo quer ser parte da solução para os desafios sociais das comunidades. Por meio do Instituto CPFL e de investimentos socioambientais no entorno das operações, visa maximizar a transformação local, gerando impactos positivos duradouros. A continuidade do Programa CPFL nos Hospitais é um dos compromissos destacados.

Pilar 4 – Atuação segura e confiável: O compromisso inegociável com a segurança visa fortalecer a cultura no tema para atingir zero fatalidades e inclui projetos de ações de conscientização, prevenção e redução de riscos para todas as pessoas. Além disso, práticas diferenciadas de governança corporativa, baseadas nos princípios de transparência, equidade, prestação de contas e responsabilidade estão perenemente na agenda.

Os 23 compromissos do Plano ESG do Grupo CPFL Energia podem ser conferidos no site https://www.grupocpfl.com.br/energias-sustentaveis/esg-na-cpfl.

Sobre a CPFL Energia. A CPFL Energia atua no setor elétrico nos segmentos de distribuição, geração, transmissão, comercialização e serviços. O Grupo faz parte da State Grid, estatal chinesa que é a segunda maior organização empresarial do mundo e a maior empresa de energia elétrica, atendendo 88% do território chinês. Em 2022 a companhia completou 110 anos mostrando que está pronta para os desafios do futuro.

Focada em uma forma mais sustentável de produzir energia, tem na CPFL Renováveis uma das maiores empresas de geração da América Latina a partir de fontes alternativas, com um portfólio baseado em fontes limpas como grandes hidrelétricas, usinas eólicas, térmicas a biomassa, Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCH) e usina solar. Em geração, é a terceira maior agente privada do País, com capacidade instalada de 4.303 MW.

Com 14% de participação, a CPFL Energia é uma das maiores empresas no mercado de distribuição, totalizando mais de 10 milhões de clientes em 687 cidades, entre os estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Paraná. Na comercialização, é uma das líderes no mercado livre, com participação de mercado de 4%. É líder na comercialização de energia incentivada para clientes livres entre as comercializadoras.

A CPFL Energia possui ações listadas no Novo Mercado da B3. O Grupo também ocupa posição de destaque em arte e cultura, entre os maiores investidores brasileiros, por meio do Instituto CPFL.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento