A CPFL está alertando os usuários para fraudes nas contas de energia. A companhia separou algumas dicas para que a população não caia em golpes e realize pagamentos fraudulentos.Veja:

VERDADE:

Conta com novo layout – Sim, é verdade, apenas para as cidades de Barra do Jacaré, Jacarezinho e Ribeirão Claro, atendidas pela CPFL Santa Cruz. A partir de maio, as Contas de Energia da CPFL – tanto em papel quanto digital – estarão de cara nova.

A alteração será gradativa, e os clientes destas 3 cidades poderão receber o formulário da conta antigo ou o novo durante o mês de maio de 2022.

O visual da Nova Conta de Energia foi escolhido por clientes e órgãos de atendimento ao consumidor, priorizando em locais de destaque as informações mais importantes, segundo os próprios clientes. A Nova Conta está toda organizada por cores: datas em azul, informações financeiras em verde e avisos em laranja. Saiba mais em cpfl.com.br/nova-conta.

Conta com aviso em destaque – Sim, essa conta é verdadeira. A partir de janeiro de 2021, apenas os clientes que tiverem contas em aberto verão este aviso de destaque em suas contas em papel ou digital.

Whatsapp da CPFL – Para evitar cair em golpes, se atente ao número oficial do WhatsApp CPFL: (19) 99908-8888

FAKE:

A CPFL/RGE envia mensagens via Whatsapp com quiz e sorteio de brindes e brindes – Esclarece que não tem campanhas promocionais ativas no momento e que qualquer ação do Grupo pode ser checada diretamente em nossos canais oficiais de atendimento e em nossos sites:

Separamos também algumas orientações para evitar golpes, phishing e manter seus dados protegidos:

Fique atento ao remetente e confira as informações antes de realizar qualquer clique;

Confira se a mensagem possui erros de português ou tem inconsistências;

Nunca envie dinheiro ou compartilhe informações pessoais sem ter certeza da fonte;

Em caso de dúvida, sempre acesse nosso site ou entre em contato com um dos nossos canais de atendimento.

Boletos por email e whatsapp – A CPFL e RGE esclarec​em que não entram em contato via WhatsApp sem você ter pedido e não enviam um boleto da conta de luz pelo aplicatico de mensagens. Lançamos recentemente o atendimento online via WhatsApp, através do número 19 99908-8888 (CPFL) e 51 99955-0002 (RGE), no qual apenas o cliente entra em contato para tirar dúvidas frequentes ou avisar falta de energia.

Os meios oficiais de envio de conta de energia são presencial (pelo entregador) ou digital (via SMS ou e-mail). Nossos e-mails são enviados por meio dos remetentes: [email protected], [email protected] e [email protected]. Também, trabalhamos em parceria com as empresas de cobrança Credit Cash, Verreschi e BL Cobrança para casos de clientes que possuam débitos em aberto. ​​​​

Criminosos que se passam pro eletricistas – A CPFL esclarece que não envia comunicado ou propaganda para instalação de Energia Fotovoltaica a seus clientes. Alguns clientes estão recebendo folhetos, similares a conta de energia como mostram as imagens. Estes materiais não são produzidos pela CPFL ou por qualquer outra empresa do Grupo.

O material entregue possui formato, cores e logomarca desatualizada da CPFL, e foram utilizadas sem autorização da empresa. As devidas providências já foram tomadas, pedindo a retirada de circulação do material.

Caso receba este tipo de folheto, reforçamos que este serviço, em específico, não é oferecido pela CPFL e que não compactuamos com este tipo de divulgação e tão pouco liberamos a utilização da nossa marca para este fim.

Caso tenha qualquer dúvida sobre sua conta, acesse a segunda via através deste link: www.cpfl.com.br/2via​

Chave PIX enviada pela CPFL pode ser CPF ou CNPJ – Fake! É gerada uma chave Pix individual para cada cliente, contendo algumas informações sobre a fatura em questão: Mês de referência, data de vencimento, distribuidora e a cidade.

É necessário informar o CPF ou CNPJ e confirmar o endereço antes do envio da chave pix.

Fique atento ao nome da beneficiária antes de efetuar qualquer pagamento.

