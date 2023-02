CPFL Paulista tem 1 nova opção de parcelamento de contas

A Alesta, plataforma digital da CPFL Total que possibilita

parcelamentos de contas atrasadas em até 15 vezes, agora está disponível também para os 4,9 milhões de clientes atendidos pela CPFL Paulista. Com ela, além da maior quantidade de parcelas, o pagamento pode ser feito sem entrada e as parcelas são debitadas diretamente na conta. O serviço é mais uma forma de pagamento para todos, inclusive para quem não tem conta em banco ou não quer utilizar o limite do cartão de crédito.

“O nosso compromisso com o cliente é levado muito a sério pelo Grupo. Por isso, inovamos e entregamos cada vez mais opções para facilitar e apoiar a todos. Esta expansão é parte importante da nossa estratégia. Com ela, conseguimos entender a jornada do cliente com suas necessidades, bem como características do público-alvo. Assim ampliamos a performance e integração dos ambientes digitais, além da estrutura de atendimento e regulatório para chegar em um modelo eficaz”, diz Fernando Rocha Antonaglia, diretor da Alesta.

Lançada em abril de 2021, a Alesta passou por um período piloto, atendendo, exclusivamente, os clientes da CPFL Piratininga. Em agosto de 2022, a fintech expandiu e passou a atender também os clientes da CPFL Santa Cruz. No final do ano passado, antecipando o plano de expansão, o serviço foi levado para a CPFL Paulista e, até o final deste ano, passa a beneficiar todos os clientes do grupo nas quatro distribuidoras, incluindo a RGE.

Com processo totalmente digital, o empréstimo da Alesta é uma maneira simples, fácil e sem burocracia, de quitar uma ou mais contas de energia, sem a necessidade de sair de casa. Na Alesta, o cliente escolhe o valor e pode pagar em até 15 parcelas. Após a simulação e avaliação de crédito, concordando com o valor, a aprovação é rápida, o empréstimo é contratado e as parcelas de energia quitadas. O valor será debitado diretamente nas próximas contas.

Durante todo o ano fiscal de 2022, a Alesta fechou mais de 17.000 contratos, representando um montante de R$ 11,3 milhões de contas de energia que foram liquidadas com as distribuidoras do Grupo CPFL. No período de 12 a 31 de dezembro, a área de concessão da CPFL Paulista foi responsável por 2.122 clientes beneficiados, representando 66% do número total de contratos fechados em dezembro de 2022.

Os clientes que quiserem conhecer a plataforma e regularizar a sua situação poderão acessar na área de “débitos e 2º via de conta”, e posteriormente clicar na opção de “parcelamento” dentro do App ou da área logada do portal CPFL, ou mesmo acessar diretamente o site www.cpfltotal.com.br/negocie. Nas duas opções é necessário realizar um novo cadastro e seguir todos os passos.