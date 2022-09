Já diz uma expressão popular que o indivíduo é o que come, e, de fato, as pessoas estão tentando ser melhores, pelo menos no que se refere à alimentação. A cozinha mediterrânea é uma das mais deliciosas e versáteis do mundo, com texturas variadas e ingredientes de baixa caloria, e é considerada também uma das culinárias mais saudáveis.

A cozinha mediterrânea é a gastronomia milenar de países banhados pelo mar Mediterrâneo, rica em peixes, frutos-do-mar, cereais, leguminosas, oleaginosas, leites e óleos vegetais, que auxiliam na saúde do coração, como o azeite de oliva. A forte presença de alimentos naturais, orgânicos e leves fez dela uma preferência entre as pessoas que desejam uma alimentação saudável ou fazem dietas de emagrecimento.

Benefícios

Conhecida por utilizar alimentos frescos e evitar o uso de industrializados, a cozinha mediterrânea traz uma série de benefícios ao corpo, por não utilizar ultraprocessados e dar preferência a alimentos livres de agrotóxicos, que ajudam a diminuir os riscos de desenvolver doenças, como o câncer, por exemplo. Além disso, ajuda a melhorar o funcionamento do trânsito intestinal, previne a constipação e auxilia no funcionamento do coração, já que é rica em fibras. Os peixes, ricos em ômega 3, também diminuem os riscos de doenças cardiovasculares, além de reduzir a pressão arterial e ter ação anti-inflamatória. Os iogurtes e queijos garantem o fornecimento de cálcio para o organismo, que ajuda no fortalecimento dos ossos.

Com a presença de alimentos ricos em agentes antioxidantes, a cozinha mediterrânea também contribui para a prevenção do envelhecimento precoce, com a diminuição das ações dos radicais livres. É uma excelente aliada da pele, pois evita o aparecimento de marcas de expressão e acne.

Um show à parte

Ricas em vitamina E, minerais e selênio, as oleaginosas têm presença garantida na gastronomia mediterrânea e são grandes aliadas da saúde do corpo, por serem fontes de gordura boa e saudável. Além do mais, são abundantes em ômegas 3 e 6, ácidos graxos que auxiliam na melhoria da nossa capacidade cognitiva, melhoram a memória, previnem a degeneração e doenças que atacam o nosso sistema nervoso central, como Mal de Alzheimer e Parkinson. Elas também fazem bem ao coração, prevenindo infartos e arritmias, pois ajudam na diminuição dos níveis de colesterol no sangue e auxiliam na saúde do músculo cardíaco.

Por que ajuda a emagrecer?

Além de ser comida de verdade, como se diz por aí, a culinária mediterrânea ajuda a emagrecer por ser rica em fibras alimentares que trazem sensação de saciedade por mais tempo, assim é possível evitar lanchinhos excessivos entre as refeições.

Muita gente opta por uma alimentação rápida, não muito saudável e cheia de ultraprocessados, por achar que para comer bem precisa gastar muito tempo e dinheiro. Mas cozinhar e consumir alimentos saudáveis não é nenhum bicho de sete cabeças, pois muitos equipamentos de cozinha podem ajudar na tarefa, como a panela de pressão, que acelera o cozimento de grãos, verduras e carnes.