O estado de São Paulo recebeu 9.855 tratamentos para a Covid-19 após a decisão de incorporar, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS, e com autorização temporária de uso emergencial, a associação dos medicamentos nirmatrelvir mais ritonavir (Paxlovid). A quantidade solicitada pelos municípios paulistas, em razão da crescente onda de Covid-19 que vem atingindo as cidades, no entanto, foi 12 vezes maior que o número de medicamentos recebidos, segundo o Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Estado de São Paulo – COSEMS/SP.

Com isso, o Conselho afirma que as prefeituras municipais enfrentarão dificuldades para oferecer à população acesso ao remédio. Em razão do número insuficiente de tratamentos, foi necessário usar um critério epidemiológico definido pela Coordenadoria de Controles de Doenças para realizar a distribuição. Segundo o critério definido, é preciso ter taxa populacional, casos confirmados de Covid-19 a partir dos 18 anos, casos confirmados de Covid-19 acima de 65 anos e casos confirmados de COVID-19 em pacientes imunossuprimidos (que representa a indicação de 2 tratamentos a cada 10.000 habitantes ou 0,021% da população, aproximadamente). Os critérios foram deliberados pela Comissão Intergestores Bipartite.

A condição pactuada, estre o estado e municípios, para recebimento dos medicamentos era preencher as informações solicitadas em formulário eletrônico disponibilizado, até o dia 23/11/2022, às 12h. No total, 306 municípios e 9 serviços estaduais preencheram o formulário.

Ainda segundo o COSEMS/SP, 260 municípios solicitaram quantidade maior do que corresponde ao critério epidemiológico e receberão menos tratamentos do que o solicitado. Os serviços estaduais ficaram com 309 tratamentos, que corresponde 3% do total.