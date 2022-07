Nas unidades da rede de farmácias Pague Menos, no Estado de São Paulo, o aumento nas vendas de autoteste para Covid-19 foi de 136% em junho comparado com o mês anterior. Já os testes de Covid-19, feitos por farmacêuticos nos consultórios do Clinic Farma e com emissão de laudos, tiveram aumento 184% no mesmo período. A tendência de crescimento nos números de exames realizados na rede se mantém nos primeiros dias de julho.

Sobre as Farmácias Pague Menos

A Pague Menos é a primeira rede do varejo farmacêutico presente nos 26 estados da Federação e no Distrito Federal. Com aproximadamente 20 mil colaboradores, está presente em mais de 340 municípios e conta com 1.169 lojas espalhadas por todo o Brasil, além de uma plataforma omnichannel, que possibilita ao cliente comprar como quiser e receber seus produtos como preferir. Líder nas regiões Norte e Nordeste, a Pague Menos é hoje um Hub de Saúde, com 893 unidades do Clinic Farma em todas as regiões do país.