A quarta onda da Covid chega na região com a Festa do Peão e festas juninas. Americana registrou 79 casos esta sexta-feira e duas mortes na semana, depois de longo período de recuo da doença. O Brasil registrou 39.657 casos e 41 óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo dados do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde (Conass), divulgados nesta sexta-feira (3).

Com isso, o país mantém a tendência de alta de contaminações observada ao longo da semana. A média móvel de casos dos últimos sete dias ficou em 30.905, enquanto o indicador para o número de mortes foi de 93. Ambos representam queda e relação ao dia anterior, quando os índices foram de 31.044 e 107, respectivamente.

Acre, Bahia, Goiás, Paraíba, Piauí e São Paulo, porém, não enviaram novos dados ao Conass. Por isso, foram mantidos as atualizações feitas na quinta-feira (3).