Covid-19: A Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste iniciará a partir da segunda-feira (27) uma nova etapa da vacinação contra a Covid-19, com a utilização da vacina bivalente. Seguindo determinação do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e disponibilidade de doses, será iniciada a Fase 1 que inclui pessoas de 70 anos ou mais, pessoas que vivem em instituições de longa permanência (ILP) a partir de 12 anos e seus trabalhadores, além de pessoas imunocomprometidas com 12 anos ou mais.

Em todo o Estado, essa etapa também contemplará indígenas, ribeirinhos e quilombolas a partir de 12 anos. O intervalo para doses de reforço com vacinas bivalentes será a partir de 4 meses da última dose de reforço ou da última dose do esquema básico com vacinas monovalentes, composto pelas duas primeiras doses dessas vacinas, sendo obrigatório ter esta conclusão.

O imunizante bivalente da Pfizer traz cepas atualizadas contra o Coronavírus, incluindo a proteção contra a variante Ômicron.

Doses

Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta semana 7.734 mil doses da vacina bivalente destinadas ao público da Fase 1. A vacinação com esse imunizante será de segunda a sexta-feira, sem agendamento prévio, conforme lista abaixo. Também será promovida a imunização em moradores de Instituições de Longa Permanência da cidade, em cronograma definido pela Secretaria de Saúde.

Além de estar dentro do grupo inserido, para receber a dose bivalente é necessário estar munido dos documentos: comprovante de endereço no nome, CPF ou ainda o cartão ou comprovante de que a dose de reforço ou a última dose do esquema básico da vacina foi aplicada em Santa Bárbara d’Oeste, além de RG/documento com foto.

Pacientes imunocomprometidos devem apresentar também uma carta médica comprovando sua condição. Nesse grupo se enquadram pessoas transplantadas de órgão sólido ou de medula óssea; pessoas vivendo com HIV (PVHIV); pessoas com doenças inflamatórias imunomediadas em atividade e em uso de corticoides em doses ≥ 20 mg / dia de prednisona, ou equivalente, por ≥ 14 dias. Crianças: doses de prednisona, ou equivalente, ≥ 2 mg / kg / dia por mais de 14 dias até 10 kg; pessoas em uso de imunossupressores e/ou imunobiológicos que levam à imunossupressão; pessoas com erros inatos da imunidade (imunodeficiências primárias); pessoas com doença renal crônica em hemodiálise; pacientes oncológicos que realizaram tratamento quimioterápico ou radioterápico nos últimos seis meses; pessoas com neoplasias hematológicas.

Etapas

Segundo o Ministério da Saúde, a Fase 2 será composta por pessoas de 60 a 69 anos de idade; a Fase 3 por gestantes e puérperas; a Fase 4 por trabalhadores da saúde; e a Fase 5 por pessoas com deficiência permanente a partir de 12 anos, população privada de liberdade a partir de 18 anos, adolescentes cumprindo medidas socioeducativas (menores de 18 anos) e funcionários do sistema de privação de liberdade.

Vale ressaltar que aqueles que não fazem parte do grupo prioritário para vacinação bivalente e que não iniciaram a vacinação, ou que estão com o esquema de duas doses monovalentes incompleto, deverão completar o esquema vacinal já preconizado com as vacinas monovalentes.

Com a chegada de novas remessas de vacina bivalente ao Município, outros grupos poderão ser incluídos, conforme diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde.

Confira os locais e horários para a vacinação bivalente contra Covid-19 em Santa Bárbara d’Oeste:

• UBS do São Fernando | Rua do Centeio, 38, Jardim São Fernando | Telefones: 3457.4981 / 3458.2686

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS da Cidade Nova | Rua Salvador, 466, Cidade Nova | Telefones: 3457.4856 / 3457.8054

Segunda a sexta-feira, das 13 horas às 17h30

• UBS do São Francisco | Rua Cariris, 400, Jardim São Francisco 2/Santa Rita | Telefones: 3454.0910 / 3463.9193

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do 31 de Março | Rua 23 de Maio, 196, 31 de Março | Telefones: 3454.6515 / 3454.1279

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 13 horas

• UBS do Jardim Europa | Rua Portugal, 522, Jardim Europa | Telefones: 3457.4954 / 3458.4745

Segunda a sexta-feira, das 13 às 17h30

• UBS do Jardim Laudissi/Romano | Rua Profeta Jeremias, 140, Laudissi/Romano | Telefones: 3454.4885 / 3454.3803

Segunda a sexta-feira, das 10h30 às 15 horas

• UBS do Planalto do Sol 2 | Rua Mombuca, 385, Planalto do Sol 2 | Telefones: 3457.3675 / 3454.5798

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h

• UBS do Mollon | Rua do Cobre, 850, Mollon | Telefones: 3457.5021 / 3458.6861

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS da Linópolis (Centro de Saúde II) | Avenida Sabato Ronsini, 203, Vila Linópolis | Telefones: 3454.1107

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Cruzeiro do Sul | Rua Coronel Hélio Caldas, 57, Cruzeiro do Sul | Telefone: 3454.5669 / 3454.5224

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS Regional Zona Sul | Rua José Calixto, 100, Santa Rita | Telefones: 3454-5178 / 3463-5468

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15 horas

• UBS do Jardim Esmeralda | Rua Ribeirão Preto, 110, Jardim Esmeralda | Telefones: 3457.5072 / 3454.4140

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

• UBS do Grego/Furlan | Rua Arthur Amaral, 30, Vila Grego/Residencial Furlan | Telefones: 3454.8402/ 3463.1108

Segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h30

