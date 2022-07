A Vigilância Epidemiológica de Americana divulgou, nesta terça-feira (5), um óbito por Covid-19:

– Mulher de 88 anos, moradora da Vila Medon. Estava internada em hospital particular de Americana e faleceu em 4 de julho. Tinha hipertensão arterial sistêmica.

Quadro geral

A Vigilância Epidemiológica explica que foi realizada a atualização mensal, com extração da planilha completa do E-SUS Notifica. Com isso, houve um aumento nos números de casos positivos e negativos, sobretudo devido às notificações tardias e conclusões de casos que estavam indeterminados. Portanto, a diferença no número de casos não corresponde às últimas 24 horas.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 42.387 casos positivos, sendo 17 internados, 976 óbitos, 845 em isolamento domiciliar e 40.549 recuperados. Além disso, o município contabiliza agora 83.470 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.

Ocupação geral de leitos

Nesta terça-feira (5), a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 45% com respiradores (de 20 no total, 9 ocupados) e de 30,77% sem respiradores (de 26 no total, 8 ocupados).

Ocupação por unidade hospitalar

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 50% para leitos com respiradores (de 4 no total, 2 ocupados) e de 100% para leitos sem respiradores (de 3 no total, 3 ocupados);

No Hospital São Lucas, a taxa é de 100% para leitos com respiradores (de 2 no total, 2 ocupados) e de 100% para leitos sem respiradores (de 1 no total, 1 ocupado);

No Hospital São Francisco, a taxa é de 10% para leitos com respiradores (de 10 no total, 1 ocupado) e 14,29% para leitos sem respiradores (de 14 no total, 2 ocupados);

No Hospital Unimed, a taxa é 100% para leitos com respiradores (de 4 no total, 4 ocupados) e de 25% para leitos sem respiradores (de 8 no total, 2 ocupados).