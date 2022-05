A Vigilância Epidemiológica de Americana informou, nesta sexta-feira (13), que foram registrados 24 novos casos positivos de Covid-19, após realização de testes rápidos, todos em isolamento domiciliar.

Ocupação de leitos

Nesta sexta-feira, apenas um leito de UTI encontrava-se ocupado, no Hospital São Francisco. Já os leitos de enfermaria seguem com taxa zero de ocupação.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 38.188 casos positivos, sendo 958 óbitos, 123 em isolamento domiciliar, um internado e 37.099 recuperados. O município contabiliza agora 75.881 casos que eram considerados suspeitos, mas que já foram descartados pelo resultado de exame negativo.