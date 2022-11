Um GM Corsa foi parado em blitz da Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e a descoberta foi ‘pesada’. O carro carregava 29kg de cocaína e mais outras drogas. O time Tático 4 dos GMs José, Villalon e Siloni com o apoio do tático 3- Sub Firmino e GMs Edmilson e Andrade fez a ação no parque Zabani, por volta das 23h desta segunda-feira.

Santa Bárbara teve formatura de novos Guardas esta segunda-feira.

Abaixo relato dos GMs

TRÁFICO DE DROGAS

Durante patrulhamento está equipe tática visualizou dois homens em um GM Corsa. Por ser local de intenso tráfico de drogas foi então realizado a abordagem e no momento da busca pessoal no passageiro do veículo W.A 19 anos de idade, o mesmo se evadiu em desabalada carreira sendo acompanhado e detido pela mesma rua, submetido a busca pessoal em M.O.C 23 anos condutor do veículo nada de ilícito foi localizado, já durante busca veicular foi localizado no assoalho dianteiro 29 kits de cocaina totalizando 406 eppendorfs, foi solicitado apoio a equipe de apoio tatico 03 onde nos deslocamos até a residência de W. porem nada de ilícito foi localizado; para minimizar o risco de nova fuga foi utilizado algemas conforme D8858/16 posteriormente os indivíduos conduzidos até o plantão policial onde a autoridade após tomar conhecimento dos fatos ratificou a prisão em flagrante por tráfico de drogas conforme Art° 33 da lei 11.343/06 permanecendo os indivíduos a disposição da justiça e o veículo encaminhado ao pátio municipal.