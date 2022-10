Um homem que estaria no tráfico de drogas correu, largou o material de trabalho pra trás e ficou livre. A ação da Guarda Municipal de

Santa Bárbara d’Oeste Apoio Tático 3 🚨 Sub Firmino e GMs 🚨 Edmilson e Andrade aconteceu no finalzinho da noite deste domingo no bairro Santa Fé.

Abaixo a síntese de relatório da ação que aconteceu por volta das 23h45

Síntese:

Essa equipe de Apoio Tático durante patrulhamento preventivo pelo bairro Santa Fé, ao acessar a rua Olímpio Campagnolo visualizamos um indivíduo de estatura mediana trajando vestes escuras saindo do descampado no final da rua, ao avistar a viatura se evadiu não sendo possível abordagem, em ato contínuo foi realizado uma averiguação pelo local onde foi visualizado o indivíduo e logrado êxito em localizar uma sacola de pano na cor preta contendo vários quites de entorpecentes sendo , 84 porções de maconha, 217 porções de crack e 70 pinos de cocaína .

A equipe se deslocou até o plantão policial onde a autoridade policial de plantão deliberou a apreensão dos entorpecentes.