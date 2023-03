Corretor de seguro modernizado

Mais ou menos isso. Em parceria inédita, a Allianz Seguros juntou forças com o Rappi para levar o corretor de seguro residência aos seus clientes através do canal digital. O serviço, disponível para os assinantes do Rappi Prime, visa facilitar o acesso para contratação de soluções de proteção para casas e apartamentos de todo o Brasil.

Os clientes Rappi Prime acessam uma página de benefícios exclusivos e lá encontram a landing page da Allianz corretor de seguro. Nela, o cliente preenche alguns dados básicos, e basta aguardar o contato do corretor para concluir a compra. Todo o processo deve ocorrer de maneira ágil e simplificada.

Luiz Rodrigo Cartolano, diretor executivo de Marketing e Transformação da Allianz Seguros, comenta sobre a relevância da iniciativa para a Allianz e o mercado de seguros. “A compra do seguro pelos clientes Rappi Prime faz parte da nossa estratégia de inovação e ajuda a transformar o mercado, alcançando o cliente onde ele estiver e gerando mais negócios para nosso corretor parceiro. Os clientes Prime buscam exclusividade, e aqui na Allianz nosso corretor selecionará uma oferta customizada para atender à sua necessidade.”

A Allianz é a primeira empresa de seguros no país a fechar este tipo de parceria com o serviço de delivery Rappi. O acesso ao produto da seguradora, pela página de benefícios Rappi Prime, já está disponível.

Para o Head de Parcerias da Rappi, da Rappi, João Bastos, essa é uma parceria que só tende a se fortalecer. “A Rappi quer trazer cada vez mais produtos e serviços relevantes aos seus clientes Prime, e a parceria com a Allianz só fortalece a seleção de ofertas exclusivas.”

A oferta especial do Allianz Residência é um benefício ao cliente Prime e a Rappi não recebe qualquer remuneração adicional com a venda do seguro.

