Córrego da Rafael Vitta recebe limpeza

As equipes da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (Sosu) da Prefeitura de Americana executaram, nesta quarta-feira (18), a limpeza do córrego Pyles, na Avenida Raphael Vitta, na região do bairro Vila Rehder. Caminhões e máquinas retiraram lama e vegetação para desobstrução do canal para melhor escoamento das águas de chuva e prevenção de enchentes.

Outras frentes de trabalho estão em vários pontos da cidade, incluindo a concretagem de calçada e alambrado na rua Xingu, região do bairro São Roque, e a construção de caixa de galeria na rua Regina Ceotto Santarosa, no Parque Gramado.

A Operação Tapa-Buracos está na avenida Ângelo Pascote, avenida da Saúde com rua Goiânia, São Vito, Solimões com Trombetas, Comendador Thomaz Fortunato, João Batista Bazanelli, João Bertoli, rua Tucanos com Alfazemas, rua Espanha, avenida do Compositor, rua Vécio José Alves, João Damiani, entre outros locais.

O mini recapeamento chegou à avenida Nicolau João Abdalla, próximo do acesso à rodovia Anhanguera.

Manutenções também estão sendo realizadas no ecoponto Dona Rosa, rua Trinta de Julho, Regional São Vito, Cemitérios Parque Gramado e Saudade e as equipes também fazem sinalização de solo nas ruas Japão e Joaquim Nabuco, entre outros serviços.

