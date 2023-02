Corredor metropolitano em Nova Odessa vai melhorar?

Pontos de ônibus e pouco uso no corredor

O prefeito de Nova Odessa Leitinho Schooder (PSD) recebeu na última segunda-feira (13/02) o gerente regional de Campinas da EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), Edson Zilião, para debater um cronograma conjunto de manutenção e melhorias no Corredor Metropolitano Noroeste, que atravessa o território de Nova Odessa ao longo do trajeto da Avenida Ampelio Gazzetta, e também na Rodoviária Municipal, na Avenida Carlos Botelho, no Centro.

Também participaram da reunião de trabalho os secretários municipais de Segurança, coronel Carlos Fanti, e de Obras, Miriam Lara Netto, além do gestor de Mobilidade Urbana, André Gazzetta, e da autoridade municipal de Trânsito, Benedito Goes. Pela EMTU, também esteve presente o chefe de Fiscalização da Regional Campinas, Osvaldo Neto.

“Tudo que acontecer com as paradas do Corredor Metropolitano é responsabilidade nossa. Estou há 16 anos na EMTU Campinas, participei desde a fase embrionária dessa obra, e fazermos uma vistoria detalhada a cada duas semanas, então conhecemos a maioria dos probleminhas que aparecem. Mas é sempre bom termos o Município vistoriando também, porque pode ter alguma coisa que nos escape”, destacou o gerente regional da EMTU.

Como resultado da reunião, nesta quarta-feira (15/02), o diretor de Transportes da Prefeitura e o chefe de Fiscalização da estatal responsável pelo gerenciamento do Transporte Coletivo Metropolitano vão promover uma nova vistoria nas paradas do Corredor Noroeste. A EMTU também deve promover, a pedido do Município, um estudo visando a readequação dos horários das linhas metropolitanas que passam pela cidade. No caso da Rodoviária, serão vistoriadas as atuais condições de drenagem das águas pluviais (das chuvas) no seu entorno.

Promovidas pelo Governo do Estado de São Paulo, as obras do Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares atendem ao Transporte Coletivo Metropolitano, ou seja, às linhas de ônibus que trafegam entre as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas), ligando Campinas, Hortolândia, Sumaré, Nova Odessa, Americana e Santa Bárbara d’Oeste.

A infraestrutura do Corredor Noroeste está situada majoritariamente ao longo da Avenida Ampelio Gazzetta, mas inclui também melhorias que foram realizadas pelo Estado na Rodovia Astrônomo Jean Nicolini e na Rodoviária Municipal, entre outros pontos.

O trecho de Nova Odessa conta com 5,7 quilômetros de extensão, sendo 5 km de faixas para ônibus e 700 metros de faixa compartilhada, além de seis estações de embarque e desembarque, uma estação de transferência e o parque linear no canteiro central da avenida, com ciclovia. O investimento anunciado foi de “mais de R$ 20 milhões”.

Três linhas passam pelo Corredor Metropolitano, cujos ônibus contam com acesso de passageiros pelo lado esquerdo, para embarque e desembarque. A estimativa da EMTU é que aproximadamente 3,5 mil pessoas utilizem o transporte público neste trecho diariamente.

Quando estiver operando em sua extensão total de 47,4 quilômetros, o Corredor Metropolitano Vereador Biléo Soares vai proporcionar redução média de 15 minutos no tempo de viagem entre os municípios, passando dos atuais 75 minutos para 60 minutos.

