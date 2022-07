Antes de tudo é necessário distinguir as fases. O climatério é um período que inclui a pré menopausa – declínio hormonal; a menopausa – data da última menstruação; e a pós menopausa – parada na produção do hormônio femininol, fato este irreversível.

Todas as mulheres passarão por esse processo considerado fisiológico, mas se não realizarem a prevenção, uma grande parte será acometida por sintomas como o calorão que afeta cerca de 80%, ou a atrofia vaginal que atinge cerca de 50%, considerando que vários órgãos são impactados pela falta dos hormônios – conhecidos ativadores biológicos.

A menopausa não se restringe a parar de menstruar, infertilidade natural ou sentir calores excessivos. O tormento proveniente do desequilíbrio hormonal vai muito além, como explica a doutora Vanderléa Coelho, ginecologista e autora da obra ‘Viva sem sofrer na Menopausa’, publicada pelo selo Vital (Editora Pandorga).

Após ter sofrido com questões hormonais, que acarretaram danos físicos e psicológicos, resolveu ajudar as mulheres a viverem a segunda metade da vida com excelência e resiliência. Por isso, a especialista reafirma a necessidade de se preparar fisicamente e psicologicamente, com total compreensão do que está por vir. O livro ‘Viva Sem Sofrer na Menopausa’ mostra o caminho para a plenitude no período do climatério.

É preciso eliminar a ideia de que menopausa é o fim e de que as mulheres devem se conformar com os efeitos causados por ela! – Dra. Vanderléa Coelho

Há diversas maneiras de lidar com a secura vaginal, falta de libido, irritabilidade, insônia, fadiga, calores ou quaisquer outros sintomas e de forma efetiva, sem medicamentos agressivos. Como exemplo, a reposição hormonal que trata a causa, quando aliada à qualidade de vida, é um poderoso tratamento. Ou seja, é preciso buscar a raiz dos problemas que podem estar no estilo de vida que vai desde a alimentação inadequada para essa fase, o sedentarismo, o estresse, a ansiedade e as noites mal dormidas, contribuindo para o aparecimento ou exacerbação dos sintomas.

Vale ressaltar que uma das mais importantes queixas femininas neste período é o ganho de peso, a mudança da forma corporal e o aparecimento da barriga da menopausa, pois nessa fase muda o metabolismo, sendo um divisor de águas. Por isso é necessário aprender a identificar a alimentação certa para manter a forma.

A prática de exercícios físicos é uma aliada com grandes benefícios, como o aumento da massa muscular, redução da flacidez, o controle do estresse, e a melhora do sono e do humor.

Quando não é possível fazer a reposição hormonal há tratamentos fitoterápicos para aliviar os sintomas ou minimizar os desconfortos, receitados pelo especialista de acordo com as necessidades clínicas e queixas específicas de cada paciente.

A Dra. Vanderléa Coelho fala sobre a importância de um médico preparado, chamado por ela de “Menopausologista”, que ajudará as mulheres a não sofrerem neste período. A ideia é acabar com a vítima do ciclo de ruína da menopausa, que afeta os âmbitos: familiar, social, conjugal e até a profissional.

Dentro de um tratamento de prevenção, é possível que a mulher sinta-se feminina, ativa sexualmente, em seu peso ideal com muita qualidade de vida. Basta estar atenta a todo o processo do climatério.

Sobre a autora: Dra. Vanderléa Coelho é Graduada em Medicina pela Universidade Federal do Pará (UFPA), especializou-se em Saúde Feminina, Ginecologia e Mastologia e depois na área de Diagnóstico por Imagem (Ultrassom e Mamografia). Dedicou-se a aprender Medicina Integrativa, pois sofria muito com o desequilíbrio hormonal, passando a ter resultados extraordinários com a sua saúde, adotando o mesmo modelo para suas pacientes. Desenvolveu, com a sua expertise, uma metodologia que se chama “Menopausa sem medo” para recuperar, preservar e otimizar a saúde das mulheres que estão na fase da menopausa e climatério. E em plena pandemia vendo suas seguidoras engordando mais ainda criou o Programa Magra após os 40, um programa online de emagrecimento para as mulheres com mais de 40 anos ajudando-as a emagrecer pelo menos 10 quilos em 3 meses e acabar com a barriga da menopausa, sem passar fome, sem dietas, sem remédios, de maneira 100% natural.