Foi confirmado nesta sexta-feira que o corpo encontrado carbonizado no último dia 15 é do funcionário do DAE de Santa Bárbara d’Oeste que estava desaparecido, Edgar Ramos, de 36 anos.

Edgar estava desaparecido desde o último dia 12. Ele teria saído de casa no condomínio Jade, na zona leste da cidade, para se dirigir até o Almoxarifado do DAE, na área central.

O IML de Americana identificou o corpo através de digitais. Apesar da identificação, o laudo definitivo da causa da morte ainda não foi concluído. As informações são do diretor da DIG, Lúcio Antonio Petrocelli.

CORPO ENCONTRADO. O corpo carbonizado – até então sem identificação – foi encontrado quando guardas municipais realizavam buscas com o objetivo de localizar Edgar. O corpo estava próximo a uma lagoa, na região da antiga Usina de Cillo.

ESPECULAÇÕES. Conversas informais acerca do caso dão conta de que o triplo homicídio ocorrido próximo à Estrada Ivo Macris, no dia 14 de setembro, teria ligação com a morte de Edgar. Os corpos encontrados com tiros na cabeça seriam dos assassinos de Edgar. Nada foi confirmado pela polícia e o crime ainda está sendo investigado.