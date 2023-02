O corpo de um homem foi encontrado sob o viaduto João Batista Romano, na Avenida Bandeirantes, em Americana, na manhã deste sábado.

Um morador encontrou o corpo e chamou a polícia militar, que identificou o homem como sendo Diego Asbahr de Carvalho, de 27 anos.

Segundo a polícia, a vítima já estava em rigidez cadavérica, com sangue na região dos olhos e do nariz. Uma equipe de perícia compareceu ao local e vai apurar as causas da morte.

Após policialpadrao.com.br

