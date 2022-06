O corpo de uma mulher foi encontrado em meio a entulhos em uma área verde na tarde desta quinta-feira em Santa Bárbara d’Oeste. Ela estava desaparecida há alguns dias. O caso foi registrado pela Guarda Municipal por volta das 15h30. A GM foi acionada por um trabalhador que operava uma retroescavadeira em uma área verde na rua Polônia, vila Bertine. O homem se assustou quando avistou um corpo de uma pessoa em meio aos entulhos.

No local foi verificado ser de uma pessoa do sexo feminino que posteriormente reconhecido por um familiar ser de dona Maria Inês.

A perícia foi acionada no local Após os trabalhos o corpo foi recolhido ao IML e os dados apresentados na DDM.

DESAPARECIMENTO- Um familiar solicitou a GM há alguns dia. No dia em que procurou a Guarda, o familiar informou que a senhora havia desaparecido e que na casa estava um possível namorado dela. A GM então foi até a residência questionou o suspeito do possível paradeiro da senhora e ele disse desconhecer. Mesmo assim, o rapaz foi conduzido à delegacia.