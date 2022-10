Foto Claudio Mariano / Santa Bárbara em Foco

Foi encontrado na manhã deste domingo o corpo do barbarense Paulo Marcelino dos Santos, de 65 anos.

Paulo havia caído no Rio Piracicaba, na Ponte do Funil, após parar o veículo que conduzia para fazer xixi. Ele estava com a esposa e o filho no carro. O acidente ocorreu na sexta-feira.

Segundo informações, quem achou o corpo foi o próprio filho.